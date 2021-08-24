اتحاد الكرة: نحاول استثناء صلاح من قواعد الحجر في إنجلترا.. وهذا موقف النني

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن الاتحاد ما زال يحاول العمل لانضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر مشيرا إلى أن موقف محمد النني لم يحسم بعد.

محمد النني النادي : أرسنال محمد صلاح النادي : ليفربول

ليفربول أرسل خطابا لللاتحاد المصري يعتذر فيه عن تعذر انضمام محمد صلاح للمعسكر المقبل بسبب قيود كورونا. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة أون تاسم سبورتس 2: "الأمر ليس تعنتا من ليفربول أو عدم رغبة من صلاح في التواجد مع المنتخب ولكنه متعلق بقيود السفر وهذا ليس لمصر فقط وإنما لبلدان كثيرة منها البرازيل والتي لديها 3 لاعبين متواجدين مع ليفربول"

وأضاف "حدث تواصل مع رئيس الاتحاد البرازيلي والدولي لمحاولة دراسة الأمر، رئيس الاتحاد البرازيلي قال أن لديه 19 لاعبا في أوروبا وهذه مشكلة كبيرة، تم التواصل أيضا مع الاتحاد الدولي ولديهم دراية بالأمر، جاءنا الرد الأول بمحاولة العمل على محاولة الاستثناء. قواعد الحكومة الإنجليزية هي من تفرض ذلك وليس كرة القدم، الاستدعاء قائم حتى الآن وسنرى ما سيحدث".

وتابع بخصوص النني "أرسنال أبلغنا بأنه سيرد علينا بنهاية الأسبوع بخصوص محمد النني لأنه لم يحسم القرار في هذا الشأن".

وأتم عن مشاركة صلاح في مباراة الجابون فقط "لم يتم دراسة هذا الأمر، مشاركة صلاح في كل المباريات مهمة لمصر ووجوده في ضربة البداية للتصفيات مهم لنا".

ويبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 28 من الشهر الجاري استعدادا لمواجهة أنجولا بالقاهرة يوم 1 سبتمبر المقبل والجابون بمدينة فرانسفيل يوم 5 من الشهر نفسه، خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

video:1