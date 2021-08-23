ثنائية بن رحمة وأنطونيو تقود وست هام للفوز برباعية على ليستر سيتي

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 22:54

كتب : محمود ضياء

بن رحمة أنتونيو ويست هام

حقق وست هام يونايتد فوزا هاما على حساب ليستر سيتي في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي بلندن.

هدف وست هام الأول سجله فورنالس بعد تبادل للكرات مع سعيد بن رحمة ليودعها الشباك مع الدقيقة 26.

مهمة ليستر سيتي ازدادت صعوبة بعد أن تلقى أيوزي بيريز البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تدخل على فورنالس قبل نهاية الشوط بخمس دقائق.

الجزائري سعيد بن رحمة عاد ليوسع الفارق لصالح وست هام بعد أن استغل أنطونيو خطأ من شالار سوينجو مدافع ليستر سيتي ليمرر الكرة للجزائري ويسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 56.

ليستر سيتي قلص الفارق قبل النهائية بثلث ساعة عن طريق البلجيكي يوري تليمانس بعد كرة عرضية من جيمي فاردي سددها تليمانس واصطدمت بأرون كريسويل لتعود مجددا لتليمانس الذي سجل بنجاح هذه المرة.

جاء الدور بعد ذلك على أنطونيو ليوقع على الهدفين الثالث والرابع مع الدقيقتين 80 و84 وبمجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ديكلان رايس في المرة الأولى وفلادمير كوفال في الثانية.

أنطونيو فك الشراكة مع باولو دي كانيو لينفرد بصدارة هدافي ويست هام في البريميرليج عبر التاريخ برصيد 49 هدف.

انتصار وست هام رفع رصيده للنقطة السادسة ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول وتوتنام وبرايتون.

وست هام سيستضيف كريستال بالاس الأسبوع المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

وست هام ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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