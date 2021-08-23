تقارير: ليفربول وتوتنام يتنافسان على تراوري.. وتأثير صفقة كين

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية عن اهتمام توتنام هوتسبير بضم أداما تراوري من ولفرهامبتون في الأيام الاخيرة من سوق الانتقالات.

توتنام أبدى اهتمامه بضم تراوري في وقت سابق ولكن إدارة ولفرهامبتون رفضت بيع اللاعب.

تليجراف شددت أن توتنهام بدأ يحاول تسريع الصفقة في الأيام الأخيرة مع رغبة في الحصول على اللاعب معارا مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون جنيه إسترليني أو دفع الصفقة بنظام أقساط المدفوعات الصغيرة مثلما فعل ليفربول مع صفقة ديوجو جوتا.

ولفرهامبتون طلب الحصول على مبلغ أكبر للتخلي عن اللاعب والابتعاد عن نظام الأقساط الصغيرة.

على الجانب الآخر، كشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت أن ليفربول وضع أداما تراوري ضمن المرشحين للانتقال للفريق في الفترة المقبلة.

ليفربول حصل على توقيع ديوجو جوتا من ولفرهامبتون الصيف الماضي وقد يوقع مع تراوري بنفس الطريقة.

رومانو أشار إلى أن توتنام بدأ يستفسر عن أكثر من لاعب في الخط الأمامي تمهيدا لرحيل هاري كين لصفوف مانشستر سيتي إن حدث.

من بين هؤلاء اللاعبين، كان أداما تراوري حيث يرى نونو سانتو أن اللاعب لديه القدرة على شغل مركز الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي في بعض الأوقات.

ويسعى مانشستر سيتي لتقديم عرض يصل إلى 150 مليون يورو للحصول على خدمات هاري كين في الأمتار الأخيرة من سوق الانتقالات.

توتنام فاز في أول مباراتين للدوري على مانشستر سيتي وولفرهامبتون ويستعد لمواجهة باكوس دي فيريرا في إياب تصفيات دوري المؤتمر والتي خسر سبيرز الذهاب فيها بهدف دون رد.