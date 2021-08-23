تيليجراف: آرسنال يحاول التخلص من أوباميانج.. برشلونة المستهدف الوحيد

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 17:24

كتب : أحمد أباظة

أوباميانج - أرسنال

بات أرسنال مستعدا للتخلي عن خدمات مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وذلك في محاولة لإيجاد التمويل اللازم من أجل دعم الفريق بالمزيد من الصفقات.

يأتي ذلك بعد أسوأ بداية موسم يحققها آرسنال في تاريخه البالغ 118 عاما، بخسارة أول مباراتين في بداية الموسم، وذلك ما تم على يد برينتفورد وتشيلسي بنفس النتيجة 2-0.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن آرسنال لم يعد يعتبر أوباميانج لاعبا لا غنى عنه، ولن يقف في طريقه إذا حاول أي من الأندية التعاقد معه في هذا الصيف.

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ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن المهاجم الذي وقع على عقد ضخم في العام الماضي رفع راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيه استرليني لا يزال جزء من خطط المدرب ميكيل أرتيتا، ورغم ذلك سيتم بيعه إذا تم عرض الثمن المناسب".

وعاش أوباميانج موسما سيئا مع آرسنال سجل خلاله 15 هدفا وأنهى الموسم في المركز الثامن، ولكنه بحسب الصحيفة الإنجليزية، لا يزال يجذب اهتمام برشلونة الإسباني.

ويقف رونالد كومان مدرب برشلونة في نفس موقف أرتيتا، حيث يحتاج لإضافة المزيد من التدعيمات إلى قائمته قبل إغلاق سوق الانتقالات، ولذلك ترى "تيليجراف" أنه سيراقب وضع أوباميانج عن كثب، على الرغم من راتبه المرتفع ومطالبه المادية التي لن تكون هينة، في ظل معاناة برشلونة من أزمة مالية تصعب إمكانية إتمام هذا الاتفاق.

ولكن رغم كل هذه المعطيات السلبية هناك طريقة واحدة تناولتها "سكاي سبورتس"، بالتخلص من راتب مرتفع في صفوف برشلونة في عملية التبادل، وهو صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي يمكن استخدامه في صفقة تبادلية.

يذكر أن آرسنال هو أعلى فرق البريميرليج إنفاقا في الانتقالات هذا الموسم بـ135 مليون جنيه استرليني على 5 تعاقدات جديدة، على رأسها مارتن أوديجارد ونونو تافاريس وبن وايت، ومن المستبعد أن يقوم بأي خطوة أخرى قبل البيع.

أرسنال أوباميانج
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