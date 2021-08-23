تشاكا يؤكد تجديد تعاقده ويهاجم منتقدي آرسنال الراغبين بقتل الفريق

انتقد جرانيت تشاكا لاعب وسط آرسنال الانتقادات الأخيرة عقب خسارة دربي لندن على يد تشيلسي بهدفين دون رد، حيث اعتبر أن المنتقدين يحاولون قتل اللاعبين والفريق.

جرانيت شاكا النادي : أرسنال أرسنال

ويعيش آرسنال بداية سيئة للغاية في البريميرليج هذا الموسم، حيث خسر الافتتاح أمام برينتفورد بنفس النتيجة قبل الخسارة على يد الغريم اللندني.

وقال تشاكا في تصريحاته لموقع آرسنال الرسمي: "يمكننا استخدام النقد السلبي كحافز للتماسك. الكثير من الناس يحاولون الحديث وقتل اللاعبين والفريق بعض الشيء، ولكن أقوى شيء يمكننا فعله الآن أن نبقى معا، ومعا سنصبح أقوى بالتأكيد وسنقدم النتائج على الملعب بعد ذلك".

وأضاف "نريد تحقيق شيئا كبيرا بالتأكيد. بعد مباراتين الكثير من الناس يتحدثون عن الفريق والنادي ولكني سأقول أنه لا يوجد موسم ينتهي بعد مباراتين أو ثلاث. لا يزال أمامنا الكثير من المباريات ويجب أن نتحسن في الكثير من الأشياء وأنا واثق أننا سنفعل ذلك".

وأوضح "لا أعتقد أن الموسم انتهى بعد مباراتين. نعرف أننا خسرنا ونحن نشعر بإحباط كبير، ولكن لا يزال هناك الكثير أمامنا. نعلم أننا يجب أن نقوم بالأمور بصورة أفضل، ولكن هذا سيأتي قريبا".

وأكد تشاكا أن تجديد عقده مع الجانرز قد تم بالفعل، وذلك عقب فشل صفقة انتقاله إلى روما التي كانت قريبة من الانتهاء في الفترة الماضية، وسيتم الإعلان الرسمي قريبا.

وقال لاعب الوسط السويسري: "أنا سعيد للغاية ولا أزال هنا. لقد وقعت عقدا جديدا بالطبع وأريد أن أقدم مقابله للجهاز الفني وللجماهير، وهم يعرفون أني سأقدم كل شيء أملكه في كل مباراة وكل تدريب، ويجب أن نظهر لهم ذلك قريبا".

ويحتل آرسنال المركز التاسع عشر بعد أول جولتين من عمر البريميرليج، ما يترك مدربه ميكيل أرتيتا تحت تهديد الإقالة خصوصا وأنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن دون التأهل لأي مسابقة أوروبية.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم سيصطدم بحامل اللقب مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.