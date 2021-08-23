جوارديولا يفتح الباب أمام تعاقدات جديدة قبل نهاية فترة الانتقالات

لم يغلق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الباب أمام إمكانية إبرام صفقات جديدة خلال الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية.

سيتي تعاقد بالفعل مع جاك جريليش من أستون فيلا، ويرغب في ضم هاري كين مهاجم توتنام.

وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما قررنا عدم تمديد عقد سيرجيو أجويرو وسأل الناس عما سنفعله، قلت مرات عديدة أن الأمر سيعتمد على السوق".

وأضاف المدرب الإسباني "ربما سنشتري، وربما لا. لا يزال نفس الوضع".

وتابع "أمامنا أكثر من أسبوع قبل غلق سوق الانتقالات. سنرى ما سيحدث وهذا يعتمد على ذلك عندما نتخذ قرارا".

وواصل "إذا بقي الفريق على حاله ولم نتعاقد مع أي لاعب جديد، فأنا أكثر من سعيد بالفريق".

وأكمل مدرب برشلونة السابق "أعرف اللاعبين جيدا حقا. وهم يعرفونني جيدا بالفعل".

واستمر "لدينا مجموعة رائعة. اللاعبون يتمتعون بجودة لا تصدق".

وشدد "لن أشتكي أبدا. لم أشتكي أبدا منذ اليوم الأول ولن أفعل ذلك الآن".

وأتم "النادي ملتزم بضرورة التطلع إلى التحسن والشعور بأنه لا يزال بإمكاننا البقاء منافسين مع هذا الدوري الصعب، وهذا ما سنفعله دائما".