رابطة الدوري الإنجليزي: 16 حالة كورونا في فرق المسابقة

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 16 حالة مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 16 و22 أغسطس، تم اختبار 3060 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 16 حالة إيجابية جديدة".

وبذلك ارتفع عدد المصابين عن الأسبوع الماضي الذي شهد ظهور 11 حالة مصابة بالفيروس.

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة الثانية من الموسم الجديد الذي أقيم بحضور جماهيري، بعد أكثر من عام على غياب الجماهير بسبب الجائحة.

ويتصدر ليفربول وتشيلسي وتوتنام وبرايتون جدول المسابقة بعد تحقيق 6 نقاط من مباراتين.