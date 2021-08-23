مصدر بالمنتخب لـ في الجول: ننسق مع ليفربول باستمرار لحل أزمة صلاح.. واللاعب يحاول

رغم إعلان اتحاد الكرة المصري لاعتذار نادي ليفربول عن عدم إرسال لاعبه محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في مباراتي تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، غير أن الأزمة قد تحل بعد التنسيق بين الطرفين، حسبما علم FilGoal.com.

وأفاد اتحاد الكرة المصري صباح الإثنين بأن نادي ليفربول اعتذر عن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "نتواصل مع ليفربول لحظة بلحظة من أجل حل أزمة تواجد صلاح في مباراتي أنجولا والجابون، وهناك تنسيق بين الجانبين".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه "ليفربول يحاول الحصول على استثناء من الحكومة البريطانية حتى لا يخضع صلاح لعزل صحي لدى عودته إلى إنجلترا".

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وأكمل "نريد انضمام محمد صلاح منذ بداية المعسكر بالطبع، لكننا لن نمانع مشاركته أمام الجابون فقط لو تطورت الأزمة".

وشدد المصدر "صلاح نفسه يريد الحضور منذ بداية المعسكر والمشاركة في المباراتين".

وأتم "يحاول صلاح حاليا التوصل مع ناديه لحل الأزمة والسفر لمصر بدون عوائق".

وأوضح تقرير جريدة ليفربول إيكو أن صلاح غير متاح للمشاركة أمام أنجولا بسبب وجود مصر في القائمة الحمراء الخاصة بضرورة خضوع اللاعب لعزل صحي لمدة 10 أيام.

فيما يمكنه السفر لمواجهة الجابون على أرضها لأنها ضمن القائمة الصفراء ولا يحتاج العائد منها لعزل صحي.

ويبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 28 من الشهر الجاري استعدادا لمواجهة أنجولا بالقاهرة يوم 1 سبتمبر المقبل والجابون بمدينة فرانسفيل يوم 5 من الشهر نفسه، خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

ليفربول فعل الأمر نفسه مع الثلاثي البرازيلي أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو، فالسليساو سيلعب في تصفيات المونديال ضد الأرجنتين وبيرو على ملعبه وتشيلي خارج ملعبه، وكلها في القائمة الحمراء.

تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث يفترض أن تصدر الحكومة الإنجليزية قرارها الجديد بشان هذه الأزمة، إما انفراجة في التعامل مع أزمة التوقف الدولي، وإما أزمة أكبر.

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وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه أنه تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن إمكانية انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا، حسب بيان اتحاد الكرة.

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وأعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

قبل أيام، أعلن حسام البدري المدير الفني للفراعنة قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جده).