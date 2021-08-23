ليفربول إيكو: صلاح يمكنه السفر لمواجهة الجابون فقط.. وقرار منتظر يوم الأربعاء

أفادت جريدة ليفربول إيكو المقربة من نادي ليفربول أن محمد صلاح يمكنه السفر للمشاركة مع منتخب مصر في مباراة الجابون، بعكس مواجهة أنجولا في مصر.

وأفاد اتحاد الكرة المصري صباح الإثنين بأن نادي ليفربول اعتذر عن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح تقرير ليفربول إيكو أن صلاح غير متاح للمشاركة أمام أنجولا بسبب وجود مصر في القائمة الحمراء الخاصة بضرورة خضوع اللاعب لعزل صحي لمدة 10 أيام.

فيما يمكنه السفر لمواجهة الجابون على أرضها لأنها ضمن القائمة الصفراء ولا يحتاج العائد منها لعزل صحي.

ويبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 28 من الشهر الجاري استعدادا لمواجهة أنجولا بالقاهرة يوم 1 سبتمبر المقبل والجابون بمدينة فرانسفيل يوم 5 من الشهر نفسه، خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

ليفربول فعل الأمر نفسه مع الثلاثي البرازيلي أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو، فالسليساو سيلعب في تصفيات المونديال ضد الأرجنتين وبيرو على ملعبه وتشيلي خارج ملعبه، وكلها في القائمة الحمراء.

تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث يفترض أن تصدر الحكومة الإنجليزية قرارها الجديد بشان هذه الأزمة، إما انفراجة في التعامل مع أزمة التوقف الدولي، وإما أزمة أكبر.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه أنه تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن إمكانية انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا، حسب بيان اتحاد الكرة.

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وأعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

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وينتظر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سلامة كل العناصر التي يتابعها قبل الإعلان عن قائمة الفريق التي تخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

وأفاد اتحاد الكرة المصري عبر موقعه بأن البدري عقد اجتماعا يوم الأحد بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية مع جهازه المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتي 8 سبتمبر.

وحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

وحرص الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال المدة المتبقية من عمر مسابقة الدوري قبل الإعلان علي القائمة المحلية للتأكد من سلامة الجميع.

ناقش الجهاز الفني كافه الأمور المتعلقة باختيارات اللاعبين وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وأيضا تنظيم البرنامج التدريبي واستعراض كل الحالات المتفاوتة والمختلفة لبعض العناصر المرشحة للدخول في قائمة الإختيارات لمحاولة التعامل معها.

قبل أيام، أعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جده).