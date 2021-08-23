خبر في الجول - الأهلي يتفق مع الأمريكي طومسون لتدعيم فريق السلة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 01:18

كتب : FilGoal

مايكل طومسون - كرة سلة

اتفق النادي الأهلي مع الأمريكي مايكل طومسون لاعب كرة السلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع اللاعب الأمريكي الذي يشغل مركز صانع الألعاب على انتقاله لتدعيم صفوف الأحمر هذا الموسم ويتبقى فقط التوقيع الرسمي.

وأن التعاقد مع اللاعب جاء بناء على رغبة أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق الأهلي.

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وتعجل أوجستي تدعيم صفوف الفريق باللاعب من أجل مشاركة المحترف في التدريبات قبل البطولات الرسمية.

وجاءت رغبة أوجستي في ضم طومسون بسبب حاجته لتدعيم مركز صانع الألعاب.

ويفتتح الأهلي بطولات الموسم الجديد بالمشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في الإسكندرية.

ويستضيف الاتحاد السكندري البطولة العربية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

كرة سلة الأهلي مايكل طومسون
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