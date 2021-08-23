بعد ستة أهداف وطرد حارس المرمى.. التعادل يحسم إثارة ليفانتي أمام ريال مدريد

حسم التعادل المباراة المثيرة بين ليفانتي وريال مدريد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدف جاريث بيل المبكر وبأداء أكثر من رائع من الملكي قبل أن يعود ليفانتي للتألق في الشوط الثاني والتقدم مرتين.

وتعرض أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي لطرد مباشر قبل نهاية الشوط الثاني بسبب لمس متعمد للكرة من خارج منطقة الجزاء بعد نهاية التبديلات لفريقه.

الشوط الأول

بدأت المباراة بإثارة مبكرة بعد تسجيل ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق جاريث بيل.

انطلق بنزيمة من الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي قبل أن يمرر داخل منطقة الجزاء بصورة رائعة لجاريث بيل الذي سددها مباشرة داخل الشباط.

سيطر لاعبو ريال مدريد على الكرة بعد مرور ربع ساعة مع تقدمهم في النتيجة.

وفي الدقيقة 20 كاد فيديريكو فالفيردي أن يسجل الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن بجوار القائم الأيمن لفيرنانديز.

وتوالت تسديدات لاعبي ريال مدريد بحثا عن التأمين بهدف ثاني وسدد ديفيد ألابا قوية لكن بجوار القائم الأيسر لحارس ليفانتي.

وقدّم لاعبو ريال مدريد أداء جيد في الشوط الأول انتهى بتقدمهم بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

لم يحتاج ليفانتي لأكثر من 30 ثانية مع بداية الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل وإشعال المباراة.

سجل روجر مارتي هدف التعادل لفريق ليفانتي بعد مجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جونزالو ميليرو بكرة بينية رائعة لمارتي الذي سددها اصطدمت في جسد تيبو كورتوا لكن سكنت الشباك.

حاول لاعبو ريال مدريد تسجيل الهدف الثاني والعودة للتقدم وسدد كاسيميرو بقوة في الدقيقة 55 من خارج منطقة الجزاء لكن وصلت سهلة لأيتور فيرنانديز.

وفي الدقيقة 57 فاجأ ليفانتي دفاعات ريال مدريد بهدف جديد رائع عن طريق خوسيه كامبانيا الذي استغل عرضية خورخي ميرامون وسددها رائعة داخل الشباك من لمسة واحدة.

ونجح البديل فينسيوس جونيور في إدراك التعادل بالدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من كاسيميرو ليسدد فينسيوس الكرة داخل الشباك.

ولم تمر أكثر من 6 دقائق ليدرك ليفانتي تقدمه من جديد عن طريق روبير بيير الذي استغل لمسة خاطئة من ديفيد ألابا وسجلها داخل الشباك في الدقيقة 79.

واستمرت الإثارة في المباراة بتسجيل فينسيوس هدفه الثاني بطريقة رائعة بتسديدة بعد تمريرة من كريم بنزيمة داخل الشباك ليحسمالتعادل 3-3 في الدقيقة 85.

ولم تتوقف الإثارة عند ذلك الحد إذ تعرض أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي للطرد المباشر بعد انتهاء التبديلات لمنعه هجمة مرتدة بالتصدي للكرة باليد من خارج منطقة الجزاء.

وأدى روبن فيزو مدافع الفريق دور حارس المرمى في الدقائق المتبقية ونجح في الحفاظ على شباكه دون هدف رابع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع برشلونة وريال مايوركا وفالنسيا.

بينما ينفرد أتليتكو مدريد بالصدارة برصيد 6 نقاط ولم ينجح أي فريق في تحقيق العلامة الكاملة سوى حامل اللقب.

ولا تزال هناك فرصة لفريق إشبيلية لتحقيق العلامة الكاملة عند مواجهة خيتافي في ختام الجولة الثانية.