هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

رد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على تصريحات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عقب مباراة الفريقين في الدوري.

وفاز الزمالك على سيراميكا بهدفين لهدف في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وكان كارتيرون خرج بعد المباراة ليصرح أنه يتمنى أن يشاهد سيراميكا كليوباترا يلعب بقوة أمام الأهلي مثلما لعب ضد فريقه. (طالع التصريحات)

أخبار متعلقة
سيراميكا يجدد تعاقد هيثم شعبان لمدة موسمين اقتحام جماهيري وتراشق بالزجاجات.. توقف مباراة نيس مرسيليا قائمة الزمالك - غياب جنش.. وظهور كل النجوم أمام الإنتاج الحربي

وقال هيثم شعبان ردا على كارتيرون في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك وهو من أكبر فرق مصر والوطن العربي".

وأضاف " دائما تكون مباريات كل فرق الدوري ضد الأهلي والزمالك قوية للغاية وتخلق دوافع كبيرة للاعبي هذه الفرق لتقدم كل ما لديها في مباراة يتابعها كل جماهير الكرة المصرية".

وواصل "في مباراة الأهلي كنا نلعب بنفس القوة والدوافع ولكن ظروف سير المباراة كانت متسارعة ولم نقدر عليها".

وأكمل "أمام الأهلي تلقينا هدفا في أول 5 دقائق ثم تعرض الحارس الأساسي للطرد واحتسب علينا ركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته "حتى الآن شاهدت ركلة جزاء الزمالك ضدنا أكثر من مرة ولا أصدق أن هذه اللعبة تم احتسابها ركلة جزاء".

سيراميكا كليوباترا كارتيرون هيثم شعبان
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد ستة أهداف وطرد حارس المرمى.. التعادل يحسم إثارة ليفانتي أمام ريال مدريد 12 دقيقة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 33 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا يجدد تعاقد هيثم شعبان لمدة موسمين 37 دقيقة | الدوري المصري
ليون يتعاقد مع شاكيري ساعة | ميركاتو
يوم البطاقات الحمراء.. بداية قوية لمورينيو مع روما في الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا
اقتحام جماهيري وتراشق بالزجاجات.. توقف مباراة نيس مرسيليا ساعة | الدوري الفرنسي
كشري لـ في الجول: من الوارد استمراري مع الإنتاج رغم الهبوط 2 ساعة | الدوري المصري
حارس الإنتاج يعلن عبر في الجول غيابه عن مباراة الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك