هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض

رد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على تصريحات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عقب مباراة الفريقين في الدوري.

وفاز الزمالك على سيراميكا بهدفين لهدف في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وكان كارتيرون خرج بعد المباراة ليصرح أنه يتمنى أن يشاهد سيراميكا كليوباترا يلعب بقوة أمام الأهلي مثلما لعب ضد فريقه. (طالع التصريحات)

وقال هيثم شعبان ردا على كارتيرون في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك وهو من أكبر فرق مصر والوطن العربي".

وأضاف " دائما تكون مباريات كل فرق الدوري ضد الأهلي والزمالك قوية للغاية وتخلق دوافع كبيرة للاعبي هذه الفرق لتقدم كل ما لديها في مباراة يتابعها كل جماهير الكرة المصرية".

وواصل "في مباراة الأهلي كنا نلعب بنفس القوة والدوافع ولكن ظروف سير المباراة كانت متسارعة ولم نقدر عليها".

وأكمل "أمام الأهلي تلقينا هدفا في أول 5 دقائق ثم تعرض الحارس الأساسي للطرد واحتسب علينا ركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته "حتى الآن شاهدت ركلة جزاء الزمالك ضدنا أكثر من مرة ولا أصدق أن هذه اللعبة تم احتسابها ركلة جزاء".