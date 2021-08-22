لوكاكو بعد البداية والتسجيل: كنت مسيطرا ولم أشعر بالضغط.. لست وحدي ولدينا فريق موهوب

يعتقد روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي أنه لا يزال بحاجة للتحسن وذلك بعد بداية رائعة لرحلته الثانية مع تشيلسي، بالتسجيل في شباك آرسنال خلال دربي لندن الذي انتهى بفوز البلوز بهدفين دون رد.

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال لوكاكو في تصريحاته لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "لا أعتقد أن اليوم كان من الممكن أن يسير بصورة أفضل، أنا سعيد للغاية بالفوز لعبنا بصورة جيدة للغاية وسيطرنا على المباراة وكان بمقدورنا تسجيل المزيد".

وأضاف "لأكون صريحا، أن نأتي إلى هنا بهذا الأداء هو أمر جيد للغاية، ويجب أن نستمر في ذلك".

وعن مستواه في هذه المباراة قال: "كنت مسيطرا، يمكنني قول ذلك. أحاول التحسن في كل مرة، ولا يزال أمامي طريق طويل، ولكن اليوم كان جيدا فقد قزنا وبدأت بصورة جيدة. الآن يجب علينا مواصلة العمل والبناء وزيادة القوة".

وأوضح لوكاكو "الدوري الإنجليزي مسابقة تنافسية للغاية، ولكننا مستعدين لخوض هذا التحدي ونتمنى أن نواصل التحسن في الطريق. أريد مساعدة الفريق، وأريد الفوز والتسجيل وصناعة الأهداف أيضا".

وتابع "إنه شيء تعلمته وعملت لأجله بكل قوتي وسأواصل هذا العمل. لدينا فريق موهوب للغاية، فهم أبطال أوروبا ولكنهم يريدون الاستمرار في البناء وأنا أريد الاستمرار في الفوز. يجب أن نواصل القتال والعمل الجاد لتقديم مستويات مشابهة".

وواصل "شاهدتم بعض ما يمكنني فعله، ولكني لست وحدي فالفريق تأقلم أيضا بصورة جيدة. لقد سألت اللاعبين الكثير من الأسئلة وهذا ساعدنا كثيرا، لقد جعلوا الحياة أكثر راحة بالنسبة لي، ولذلك لم أشعر بالضغط حين أتيت إلى الملعب، وكنت في كامل تركيزي لأن كل ما كان يدور في رأسي هو الفوز بهذه المباراة".

واختتم لوكاكو "إنها طريقة جيدة للبدء، عملت بكل جهدي طوال الأسبوع والفريق أيضا فعل الشيء ذاته. كنا نعلم أنها ستكون مباراة كبيرة والكل يشاهدنا. أحاول أن أساعد الفريق كفرد، وقلت أني أريد إضافة شيئا مختلفا لهذا الفريق، وأتمنى أن أكون قد فعلت ذلك، المهم أن أستمر في مساعدة الفريق".

وحظي لوكاكو ببداية جيدة بعد أن سجل الهدف الأول من أصل 8 محاولات في بدايته الثانية مع تشيلسي، الذي يعود إليه بعد بيعه إلى إيفرتون في صيف 2014 مقابل 28 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما عاد إلى البلوز قادما من إنتر ميلان مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو).