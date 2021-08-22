سانتو: سعيد بعودة كين.. ولا أعلم موقف مشاركته في دوري المؤتمر‎‎ الأوروبي

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 19:44

كتب : أحمد أباظة

كين

أبدى نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام سعادته بالفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، والذي جاء على حساب وولفرهامبتون فريقه السابق بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للبريميرليج.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وتحدث المدرب عن موقف هاري كين نجم الفريق الذي عاد أخيرا للظهور على مقاعد بدلاء الفريق، قبل أن يشارك في الدقيقة 72.

وقال سانتو عقب المباراة لقناة "بي تي سبورت": "أعتقد أن كين أدى بصورة جيدة، لقد ساعد الفريق وكانت لديه فرصة جيدة للتسجيل".

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وأضاف "هاري لا يزال في عملية رفع مستوى لياقته البدنية، ولكنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأوضح سانتو "يمكنك رؤية كيف ساعد الفريق على صعيد الاستحواذ وربط الخطوط، ولذلك نحن بحاجة لكل من لدينا".

وغاب كين عن أول مباراتين في الموسم، الأولى التي فاز بها توتنام على حساب مانشستر سيتي في الجولة الأولى، والثانية التي خسرها أمام باكوس فيريرا في ذهاب الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي.

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة المهاجم الإنجليزي الدولي في مباراة الإياب يوم الخميس قال المدرب:"لا يمكنني إجابة ذلك الآن. من المبكر الحديث عن هذا الأمر".

وتابع "أعتقد أننا بحاجة للتعافي أولا والتحضير للمباراة المقبلة، مثلما نفعل دائما، وسنتخذ القرارات اللازمة على هذا الأساس، ولكن الآن أعتذر لا يمكنني الإجابة".

واختتم "إنه أفضل حالا اليوم، ويجب عليه العمل غدا ومواصلة التحسن. لا يمكن وضع سقف لمثل هذه الأمور، إنها أشياء يتم تقييمها يوما تلو الآخر، وهو يتحسن كل يوم".

يذكر أن كين يرغب في الانتقال إلى مانشستر سيتي، وهي العملية التي لا تزال متعثرة حتى الآن بسبب تمسك توتنام باللاعب.

توتنام الدوري الإنجليزي هاري كين
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