في ليلة عودة لوكاكو.. تشيلسي يضرب أرسنال بثناية ويتقاسم الصدارة مع ليفربول

حسم تشيلسي دربي لندن لصالحه بالفوز على غريمه التقليدي أرسنال بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية للدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

ووصل تشيلسي إلى النقطة السادسة ليتصدر الدوري الإنجليزي مناصفة مع ليفربول الذي يمتلك نفس سجل الأهداف.

وذلك قبل القمة المنتظرة بينهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

بينما يظل أرسنال دون نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وشهدت المباراة عودة روميلو لوكاكو للمشاركة مع تشيلسي بعدما تعاقد معه النادي الأزرق قبل أيام قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ليعود المهاجم البلجيكي مرة أخرى إلى ناديه السابق تشيلسي. ويسجل أول أهدافه بقميص البلوز.

وصف المباراة

بدأ تشيلسي المباراة بالسيطرة على الكرة والهجوم في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وبالفعل جاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 15 بقدم روميلو لوكاكو بعد تمريرة من الظهير الأيمن رييس جيمس.

ليسجل لوكاكو أولى أهدافه مع تشيلسي في أولى مبارياته مع الفريق الأزرق الذي عاد له قبل أيام قليلة قادما من إنتر ميلان.

بعد الهدف حاول أرسنال تسجيل التعادل لكن هجمات أصحاب الأرض لم تكتمل بالشكل الجيد أمام مرمى ودفاع تشيلسي.

ليترجم تشيلسي سيطرته على الكرة وأفضليته في الملعب إلى هدف ثان بقدم جيمس بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماسون ماونت وضعته في مواجهة الحارس لينو.

ليسدد جيمس في الشباك ويسجل هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 35.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ظهر أرسنال أكثر نشاطا في الدقائق الأولى، وكاد بوكايو ساكا أن يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس إدوارد ميندي أبعدها لركنية.

وعاد بيير إيميريك أوباميانج قائد أرسنال للمشاركة مرة أخرى بعد الغياب عن مباراة الجولة الأولى، ودخل الملعب في الدقيقة 62 بدلا من ساكا.

ورد توماس توخيل ودفع بلاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي بدلا من ماتيو كوفاسيتش.

وكاد لوكاكو أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي في الدقيقة 77 بضربة رأسية قوية تصدى لها لينو واصطدمت في العارضة قبل أن يبعدها الدفاع.

وفي الدقائق الأخيرة شارك حكيم زياش بدلا من ماسون ماونت. ودخل تيمو فيرنر أيضا بدلا من مواطنه الألماني كاي هافرتز.

لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ويفوز تشيلسي بثنائية دون رد.