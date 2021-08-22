سولشاير: انتقلنا من كرة الطائرة والسلة في الموسم الماضى إلى الرجبي حاليا

يرى أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن حكم مباراة فريقه أمام ساوثامبتون كان يجب عليه إلغاء الهدف الذي سكن شباكه لوجود خطأ.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "يجب علينا أن ندافع بشكل أفضل، إذا لم تحصل على خطأ يجب عليك أن تتأكد من منع التسديدة، ونضع أجسامنا على خط المرمى ونمنع الكرة من دخول الشباك".

واستمر "هدف ساوثامبتون كان خطأ، ستيفانز مر عبر برونو فيرنانديز مستخدما ذراعه وساقه، لا يمكننا أن ننتقل من الكرة الطائرة والكرة السلة في الموسم الماضي، إلى الرجبي في الموسم الحالي، أحب الطريقة الأكثر تساهلا، إنها كرة القدم للرجال ولكن لا يزال هذا خطأ".

وأضاف "نجحنا في تسجيل الهدف وثم حصلنا على خمس أو ست دقائق جيدة، ثم ضللنا الطريق قليلا وربما جاء التعب أو الإهمال، أعطينا جماهيرهم الفرح لأنهم تعرضوا لهجمات مرتدة وبعض اللحظات الخطرة القليلة".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الرابعة في الدوري الإنجليزي، بينما حصل ساوثامبتون على النقطة الأولى.

ويلتقي مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة مع ولفرهامبتون خارج أرضه يوم الأحد 29 أغسطس.

بينما سيلتقي ساوثامبتون مع نيوكاسل خارج أرضه يوم السبت 28 أغسطس.