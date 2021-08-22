في ليلة العودة.. توتنام يضرب ولفرهامبتون ويواصل البداية الرائعة

واصل توتنام بدايته الرائعة في بطولة الدروي وانتصر على ولفرهامبتون.

مباراة شهدت عودة سريعة لـ نونو سانتو مدرب توتنام الجديد، لمواجهة فريقه القديم، وشهدت أيضا عودة هاري كين للمشاركة كبديل بعد تقارير اقترابه من الرحيل إلى مانشستر سيتي.

فاز توتنام على ولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء على ملعب ولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل ديلي ألي هدف توتنام الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند لا شيء من النقاط في المركز الـ16.

التشكيل

برونو لاج مدرب ولفرهامبتون بدأ بـ راؤول خيمنيز المهاجم المكسيكي كأساسي للمباراة الثانية على التوالي، فيما شارك فرانشيسكو ترينكاو الوافد من برشلونة على الطرف الأيمن.

في المقابل، استمر تواجد هاري كين على مقاعد بدلاء توتنام، فيما قاد سون هيونج مين الهجوم، بجانب لوكاس مورا وستيفين بيرجوين.

وصف المباراة

توتنام تقدم مبكرا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، سجلها ديلي ألي في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وكاد ولفرهامبتون يدرك التعادل في الدقيقة الـ26. انطلاقة رائعة من أداما تراوري على الجهة اليسرى وعرضية أرضية قابلها راؤول خيمنيز بتصويبة فوق المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

توتنام أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ67 بدخول جيوفاني لو سيلسو بدلا من لوكاس مورا.

وكانت ثاني التبدلات في الدقيقة الـ72 بدخول هاري كين بدلا من سون هيونج مين، مسجلا حضوره الأول هذا الموسم.

ولفرهامبتون رد بدخول لياندر ديندانكور بدلا من جواو موتينيو في الدقيقة الـ72.

هاري كين كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ80 بعدما انفرد وسدد، لكن الحارس تصدى لها.

وكانت ثاني تبديلات ولفرهامبتون في الدقيقة الـ84 بدخول ريان آيت نوري، وفابيو سيلفا بدلا من ترينكاو، ورومان سايس.

واختتم نونو سانتو تبديلاته في الدقيقة الـ92 بدخول هاري وينكس بدلا من ستيفين بيرجوين، لينتهي اللقاء بفوز توتنام بهدف مقابل لا شيء.