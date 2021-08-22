التعثر الأول.. ساوثامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 17:12

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في ساوثامبتون

فرض ساوثامبتون التعادل على مانشستر يونايتد، ليفقد الشياطين الحمر أول نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق على ملعب "سانت ماري"، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل فريد بالخطأ في مرماه لـ ساوثامبتون، فيما أدرك ماسون جرينوود التعادل لـ مانشستر يونايتد.

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التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد ساوثامبتون إلى نقطة في المركز الـ13.

ورغم التعادل، لكن مانشستر يونايتد وصل للمباراة الـ27 على التوالي بدون خسارة خارج الأرض، معادلا رقم أرسنال.

التشكيل

سولشاير بدأ لـ ماسون جرينوود كجناح، فيما قاد أنتوني مارسيال هجوم مانشستر يونايتد.

وصف المباراة

مانشستر يونايتد بدأ المباراة بقوة. مخالفة نفذها برونو فيرنانديز، وقابلها بول بوجبا برأسية في العارضة، قبل أن ترتب إلى مارسيال الذي تابعها وأنقذها الدفاع من على الخط.

ورغم سيطرة مانشستر يونايتد دون خطورة، كان الهدف الأول من نصيب ساوثامبتون في الدقيقة الـ28. تصويبة من تشي آدمز اصطدمت بـ فريد وسكنت شباك دي خيا.

مانشستر يونايتد عاد للضغط، وكاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ42 من ركنية، قابلها نيمانيا ماتيتش برأسية تصدى لها ماكارثي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

مانشستر يونايتد بدأ الشوط الثاني ضاغطا لإدراك التعادل. برونو فيرنانديز أرسل طولية في الدقيقة الـ47، لمسها آرون فان بيساكا بعرضية، وقابلها بوجبا بتصويبة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

في المقابل بدأ ساوثامبتون الشوط الثاني بأولى التبديلات، ودخول يان بيدنمارك بدلا من ثيو والكوت.

وكان التعاد لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ54. لمسة من برونو فيرنانديز إلى ماسون جرينوود الذي سدد في المرمى مسجلا التعادل.

مانشستر يونايتد كاد يضرب بالثاني في الدقيقة الـ58 بعدما مر بوجبا بمهارة وسدد بيسراه بجانب المرمى بقليل.

هنا تدخل سولشاير، وشارك جادون سانشو بدلا من أنتوني مارسيال في الدقيقة الـ59.

مرة أخرى اقترب مانشستر يونايتد من الثاني في الدقيقة الـ64 بعد عرضية من فان بيساكا، قابلها برونو فيرنانديز برأسية تصدى لها ماكارثي بصعوبة.

ساوثامبتون رد في الدقيقة الـ70 بدخول إبراهيما ديالو بدلا من موسى دجينيبو.

أما يونايتد، فدفع بـ سكوت ماكتوميناي بدلا من فريد في الدقيقة الـ76.

وبنفس سيناريو الشوط الأول، كاد ساوثامبتون يسجل الثاني في الدقيقة الـ76 بعد خطأ من هاري ماجواير ليقطع تشي آدمز الكرة ويمرر إلى آرمسترونج الذي انفرد وسدد، لكن دي خيا تصدى لها ببراعة.

وأهدر ساوثامبتون مجددا في الدقيقة الـ77 من ركنية، قابلها أرمسترونج برأسية ضعيفة من داخل الست ياردات، لينقذها الدفاع.

آخر تبديلات ساوثامبتون كانت في الدقيقة الـ79 بدخول كايل ووكر بيترز بدلا من رومايل بيرود.

ورد سولشاير بدخول جيسي لينجارد بدلا من نيمانيا ماتيتش في الدقيقة الـ86.

باقي دقائق المباراة مرت هادئة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

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