في الجول يكشف – التفاصيل المادية لتجديد علي ماهر مع المصري

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 15:49

كتب : أيمن عيد

علي ماهر مدرب المصري

بعدما اتفق الطرفان على التجديد، سيستمر علي ماهر لموسم آخر في بورسعيد ولتدريب النادي المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي المصري صرف مليون جنيه كمقدم تعاقد لـ علي ماهر عن الموسم المقبل.

من جهة أخرى، اتفق الطرفان على زيادة راتب علي ماهر إلى 650 ألف جنيه شهريا.

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وأعلن النادي المصري تمديد تعاقد علي ماهر مدرب الفريق لمدة موسم إضافي رسميا.

المصري ضمن المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل بسبب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بطلب أسماء ممثلي مصر قبل موعد قرعة بطولة الموسم الجديد، وكان المصري بالمركز الثالث وقتها.

المصري يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 32 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ33 من المسابقة.

علي ماهر تولى تدريب النادي المصري مع الجولات الأخيرة للموسم الماضي. ليرتقي بالفريق من مراكز القاع إلى المركز السادس.

وفي الموسم الحالي، قاد الفريق للعودة إلى الكونفدرالية الإفريقية بعد غياب هذا الموسم.

في الدوري المصري علي ماهر
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