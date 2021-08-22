جيسوس: كان علينا العودة بأسرع ما يمكن بعد السقوط أمام توتنام

أوضح جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي مدى أهمية تحسس طريق الانتصارات بعد السقوط في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على يد توتنام.

وفاز مانشستر سيتي على نورويتش سيتي بنتيجة 5-0 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والتي صنع فيها جيسوس 3 أهداف.

وقال جيسوس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أنه كان من المهم التعافي من الهزيمة أمام توتنام، كان علينا أن نعود بأسرع ما يمكن".

وأضاف "هذه هي طريقتنا، العب بسرعة، واركض وراء الكرة وحاول تسجيل الأهداف. هذا كل شيء بالنسبة لنا".

وأكمل الدولي البرازيلي "لعبنا بشكل جيد وفزنا بالمباراة، وكان ذلك أهم شيء".

وحصل مانشستر سيتي على أول ثلاث نقاط في الدوري بعد فوزه على نورويتش.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام أرسنال يوم السبت 28 أغسطس على ملعب الاتحاد.

بينما سيستضيف نورويتش سيتي فريق ليستر سيتي في اليوم نفسه".