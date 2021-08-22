انتهت في إنجلترا – ساوثامبتون (1)-(1) مانشستر يونايتد.. ولفرهامبتون (0)-(1) توتنام.. نهاية المباراتين

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

لاعبو ساوثامبتون يحتفلون بهدف تشي آدمز في مانشستر يونايتد

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ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد (1/1)

نهاية المباراة بالتعادل

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ق. 75 ركنية تصل إلى أرمسترونج داخل الست ياردات ويتابعها برأسية ضعيفة بغرابة عرضية.

ق. 74 خطأ من ماجواير والكرة تصل إلى تشي آدمز الذي يسدد وينفذها دي خيا ببراعة.

ق. 64 عرضية من بيساكا ورأسية من برونو يتصدى لها ماكارثي بصعوبة.

ق. 58 أوووه بوجبا يمر ببراعة ويسدد بجانب القائم.

ق. 54 جووول التعااادل لمانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود بعد تمريرة من برونو.

ق. 47 طولية من برونو قابلها فان بيساكا بلمسة عرضية وبوجبا سدد مباشرة في الدفاع إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 ركنية قابلها ماتيتش برأسية يتصدى لها الحارس.

ق. 29 جووول أول لـ ساوثامبتون عن طريق تشي آدمز بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

ق. 6 هدف مؤكد يضيع على مانشستر يونايتد. مخالفة نفذها برونو وقابلها بوجبا برأسية في العارضة وارتدت لـ مارسيال الذي تابعها وأنقذها المدافع من على الخط.

بداية المباراة

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ولفرهامبتون ضد توتنام (1/0)

نهاية المباراة

ق. 80 هاري كين ينفرد بالمرمى ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 70 هاري كين يشارك بدلا من سون هيونج مين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 26 انطلاقة رائعة من أداما تراوري على الجهة اليسرى وعرضية أرضية قابلها راؤول خيمنيز بتصويبة فوق المرمى بقليل.

ق. 9 جووول أول لتوتنام من ركلة جزاء سجلها ديلي ألي.

بداية المباراة

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في إنجلترا مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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