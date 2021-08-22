تشكيل مانشستر يونايتد – برونو أساسي.. ومارسيال يقود الهجوم أمام ساوثامبتون

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - ليدز

يقود برونو فيرنانديز تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، فيما يبدأ أنتوني مارسيال في الهجوم.

أعلن أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون بعد قليل.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد تواجد فيكتور ليندلوف بجانب هاري ماجواير في الدفاع.

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ويبدأ ماسون جرينوود كأساسي في الهجوم، فيما يلعب نيمانيا ماتيتش بجانب فريد في وسط الملعب.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: ديفيد دي خيا.

الدفاع: آرون فان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو.

الوسط: فريد – نيمانيا ماتيتش.

أمامهما: ماسون جرينوود - برونو فيرنانديش – بول بوجبا.

الهجوم: أنتوني مارسيال.

مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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