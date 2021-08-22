دروجبا يوجه رسالة لـ صلاح وماني مع اقترابهما من تحطيم رقمه القياسي

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 13:30

كتب : FilGoal

صلاح وماني

وجه الإيفواري ديديه دروجبا أحد أساطير الكرة الإفريقية رسالة لثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني مع اقترابهما من تحطيم رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي.

دروجبا هو اللاعب الإفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 104 أهداف، بفارق 6 أهداف عن صلاح و8 أهداف عن ماني.

وقال دروجبا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أنا متحمس لأن صلاح وماني سيتفوقان علي".

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وأضاف في رسالة لصلاح وماني "هيا يا اخوتي.. الأرقام القياسية خلقت ليتم تحطيمها".

وأتم هداف تشيلسي السابق "عليكما الوصول إلى هذا الرقم.. أنتما فخر إفريقيا".

ماني هز شباك بيرنلي وتخطى النيجيري ياكوبو أيجبيني حين وصل لهدفه رقم 96 في البريميرليج ليتقدم في ترتيب الأفارقه الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي.

دروجبا في الصدارة ويليه صلاح ثم إيمانويل أديبايور برصيد 97 هدفا ثم ماني ثم ياكوبو بـ95 هدفا.

محمد صلاح ديديه دروجبا ساديو ماني
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