جوارديولا يعد بتحويل جريليش لماكينة أهداف

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي - نورويتش سيتي

وعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتحويل لاعبه الجديد جاك جريليش إلى ماكينة تسجيل أهداف، لو كانت هذه هي رغبة اللاعب.

جريليش الذي انضم إلى سيتي في الصيف الجاري قادما من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استرليني، سجل أول أهدافه بالقميص السماوي أمام نورويتش سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا كان لدى جريليش عقلية لتسجيل أهداف أكثر مثل رحيم ستيرلنج، نعم يمكنه تسجيل المزيد".

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وأضاف "عندما كان رحيم هنا عندما وصلت لأول مرة، لم يكن لديه فكرة تسجيل الأهداف في ذهنه وقمنا بتغيير ذلك على الفور".

وتابع "رحيم سجل أمام نورويتش لأنه وصل إلى المكان المناسب، إنه آلة".

وأكمل "لقد غير فكرته وقرر أنه سيسجل. يتمتع جاك بهذه العقلية لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات أيضا".

وأتم المدرب الإسباني "إذا كانت لديه عقلية مثل رحيم، فيمكنه التحول لماكينة أهداف مثله".

ولعب جريليش هذه المباراة حتى الدقيقة 75، حيث خرج وحل الجزائري رياض محرز على حسابه ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 84.

بيب جوارديولا جاك جريليش مانشستر سيتي
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