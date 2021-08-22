تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية
الأحد، 22 أغسطس 2021 - 11:50
كتب : FilGoal
نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بيرنلي لكن الهدف لم يحتسب، فكيف كان تقييمه من الصحف الإنجليزية.
وشارك صلاح بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.
تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 7.6 درجة من عشرة.
أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كان أليسون بيكر، وذلك بمتوسط تقييم 8.2 درجة.
صلاح افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم خلال لقاء نورويتش بالجولة الأولى وبدأ مبكرا السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.
video:1
A packed out Anfield singing 'You'll Never Walk Alone' 🔊— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 21, 2021
Liverpool finally have a full house back in the Premier League! 🙌 pic.twitter.com/wc2xc8ZcfF
ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.