تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - محمد صلاح

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بيرنلي لكن الهدف لم يحتسب، فكيف كان تقييمه من الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كان أليسون بيكر، وذلك بمتوسط تقييم 8.2 درجة.

صلاح افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم خلال لقاء نورويتش بالجولة الأولى وبدأ مبكرا السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

محمد صلاح ليفربول
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