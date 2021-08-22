تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بيرنلي لكن الهدف لم يحتسب، فكيف كان تقييمه من الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كان أليسون بيكر، وذلك بمتوسط تقييم 8.2 درجة.

صلاح افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم خلال لقاء نورويتش بالجولة الأولى وبدأ مبكرا السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

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A packed out Anfield singing 'You'll Never Walk Alone' 🔊



Liverpool finally have a full house back in the Premier League! 🙌 pic.twitter.com/wc2xc8ZcfF — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 21, 2021

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.