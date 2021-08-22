حسين لبيب يرد على "توجيه الدوري للزمالك".. الصفقات الجديدة وتجديد بنشرقي الأحد، 22 أغسطس 2021 - 11:44 كتب : FilGoal حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك في الدوري الزمالك حسين لبيب نرشح لكم أخر الأخبار جوارديولا يعد بتحويل جريليش لماكينة أهداف 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي موندو ديبورتيفو: موريبا يرغب في تمثيل منتخب غينيا من أجل الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإسباني تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي حسين لبيب يرد على "توجيه الدوري للزمالك".. الصفقات الجديدة وتجديد بنشرقي ساعة | الدوري المصري مواعيد مباريات الأحد والقنوات الناقلة – دربي لندن.. وريال مدريد ويوفنتوس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي المغامرة مستمرة.. المصري يعلن تمديد تعاقد علي ماهر 2 ساعة | الدوري المصري بانون وأحداد يحصدان لقب البطولة العربية بعد تتويج الرجاء.. وخسارة حجازي 12 ساعة | الدوري المصري هدف متأخر وطرد يمنعان الهزيمة الأولى.. برشلونة يتعادل أمام بلباو 12 ساعة | الدوري الإسباني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حسين لبيب يرد على "توجيه الدوري للزمالك".. الصفقات الجديدة وتجديد بنشرقي المغامرة مستمرة.. المصري يعلن تمديد تعاقد علي ماهر تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية عمر كمال يعلن انتقاله إلى الزمالك "فضلتهم لأن طموحي بلا حدود" احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية الأكثر مشاهدة 1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 سموحة 1 الجونة انتهت الدوري المصري 3 المقاولون العرب 2 مصر للمقاصة انتهت الدوري المصري 1 الإنتاج الحربي 1 الاتحاد السكندري انتهت الدوري المصري 1 البنك الأهلي 1 غزل المحلة انتهت الدوري الإنجليزي 5 مانشستر سيتي 0 نورويتش سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال - تشيلسي لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 15:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - توتنام هوتسبر لم تبدأ 15:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - إلتشي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - المصري - إنبـي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإسماعيلي - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - ليستر سيتي لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - خيتافي - إشبيلية لم تبدأ 20:00 الدوري الإسباني - أوساسونا - سيلتا فيجو لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك