عمر كمال يعلن انتقاله إلى الزمالك "فضلتهم لأن طموحي بلا حدود"

أعلن عمر كمال عبد الواحد انتقاله من النادي المصري إلى الزمالك.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "كنت ألعب في نادي كبير مثل المصري، بعدها أنتقل إلى فريق كبير آخر بحجم الزمالك هو تحد كبير. وأنا أعشق التحديات".

وأضاف "فضلت عرض الزمالك على عروض أخرى أكبر. لأن الأهلي والزمالك هما الأكبر في إفريقيا مع احترامي لباقي الأندية".

واستمر "نعم كنت أملك عرضا من بيراميدز لكنني اخترت عرض الزمالك لأنني لا أحب أن يكون لي طموح محدد بعدما شاركت مع المصري في الكونفدرالية، أريد المنافسة على الدوري وإفريقيا مع الزمالك".

عمر كمال عبد الواحد يقدم موسما مميزا مع المصري هذا العام. سجل 14 هدفا في 34 مباراة، وصنع ثلاثة آخرين.

صاحب الـ27 عاما قضى 4 سنوات مع المصري، قبل أن ينتهي تعاقده مع النادي الساحلي بنهاية الموسم الجاري.