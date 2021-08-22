مواعيد مباريات الأحد والقنوات الناقلة – دربي لندن.. وريال مدريد ويوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد حول العالم، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في الثالثة عصرا. ولفرهامبتون يلاقي توتنام في مواجهة بين نونو سبيرتي مدرب توتنام الجديد مع فريقه القديم. المباراة منقولة عبر قناة بي إن بريميوم 2.

وفي نفس التوقيت، يلعب ساوثامبتون مع مانشستر يونايتد. المباراة منقولة عبر قناة بي إن بريميوم 1.

أما المباراة الأهم، فستجمع بين آرسنال وتشيلسي في دربي لندن بالساعة الخامسة والنصف مساء. وستكون منقولة عبر قناة بي إن بريميوم 1.

الدوري الإسباني

في إسبانيا، يلعب أتليتكو مدريد حامل اللقب مع إلتشي الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة مساء، يلعب ريال مدريد خارج الأرض مع ليفانتي عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا، يحل يوفنتوس ضيفا على أودينيزي الساعة السادسة والنصف مساء. والمباراة منقولة عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

وفي العاشرة إلا ربع مساء، يلتقي نابولي مع فينيسيا، فيما يبدأ جوزريه مورينيو مهمته مع روما في الدوري بملاقاة فيورنتينا.

الدوري الألماني

وأخيرا، يلعب بايرن ميونيخ مع كولن الساعة الخامسة والنصف مساء.

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