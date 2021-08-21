سيناريوهات النجاة من الهبوط في الدوري المصري.. دجلة يبحث عن المستحيل

السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:58

كتب : أحمد العريان

وادي دجلة - الأهلي

بعد تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري، وغزل المحلة مع البنك الأهلي، الآن عرفنا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية رسميا، مع استمرار البحث عن ثالثهما.

هبط فريقا أسوان والإنتاج الحربي إلى دوري الدرجة الثانية رسميا. (طالع التفاصيل)

الآن يتواجد وادي دجلة في مراكز الهبوط أيضا، مع منافسة مع الإسماعيلي، والبنك الأهلي.

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كيف ينجو وادي دجلة من الهبوط؟

وادي دجلة يتفوق على الإسماعيلي في المواجهات المباشرة، فيما يتفوق البنك الأهلي على وادي دجلة في المواجهات المباشرة.

ليبقى وادي دجلة في الدوري الممتاز، عليه أولا الفوز في المباراتين المتبقيتين. سيواجهان سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

وبجانب الفوز، يحتاج وادي دجلة إلى خسارة البنك الأهلي في المباراتين المتبقيتين، أو خسارة الإسماعيلي في المباراتين المتبقيتين.

البنك الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري، والزمالك على الترتيب، فيما سيلعب الإسماعيلي مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

إذا حقق الإسماعيلي والبنك الأهلي نقطة واحدة، سيعني هذا هبوط وادي دجلة رسميا.

لكن ماذا إذا البنك الأهلي نقطة واحدة، ووادي دجلة 6 نقاط، وخسر الإسماعيلي مباراتيه؟ وقتها سيتساوى الفرق الثلاثة بـ 34 نقطة.

في تلك الحالة، سنلجأ إلى المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة.

وادي دجلة فاز على الإسماعيلي إيابا وتعادل معه ذهابا، فيما تعادل مع البنك الأهلي ذهابا وفاز عليه إيابا.

في المقابل، تعادل البنك الأهلي مع الإسماعيلي ذهابا وخسر إيابا.

بالتالي سيكون الترتيب كالتالي:

وادي دجلة 8 نقاط

الإسماعيلي 5 نقاط

البنك الأهلي نقطتان.

وقتها يهبط البنك الأهلي إلى دوري الدرجة الثانية.

في الدوري وادي دجلة البنك الأهلي الإسماعيلي
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