هبط فريقا أسوان والإنتاج الحربي إلى الدرجة الثانية رسميا بعد تعادل الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي، وغزل المحلة مع البنك الأهلي.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، فيما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي.

على ملعب الأهلي WE السلام، تقدم الإنتاج الحربي على الاتحاد السكندري مبكرا في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء.

حسن ياسين نفذ ركلة الجزاء وتصدى لها محمد صبحي، قبل أن يتابعها ياسين في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وأدرك الاتحاد السكندري التعادل في الدقيقة الـ87 بعد عرضية من خالد متولي، سجلها عادل بدر "نيمار" في المرمى.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 27 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.

وعلى ملعب بتروسبورت، تعادل البنك الأهلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الـ45 عن طريق موسى دياوارا بتصويبة يسارية أرضية في مرمى المحلة.

في الشوط الثاني، كثف البنك الأهلي هجماته وكاد يسجل الثاني أكثر من مرة. موسى دياوارا سجل الثاني بالفعل في الدقيقة الـ69 وألغي للتسلل عن طريق الفيديو.

ثم انفرد دياوارا مجددا في الدقيقة الـ75 لكن عمرو شعبان خرج من مرماه وأنقذ الموقف.

وفي الدقيقة الـ88 أدرك غزل المحلة التعادل عن طريق خالد الإخميمي برأسية متقنة. هدف عنى ضمان المحلة البقاء في الدوري الممتاز رسميا.

التعادل رفع رصيد البنك الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الـ15، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 35 نقطة في المركز الـ13.

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وبتلك النتائج، هبط أسوان والإنتاج الحربي إلى دوري الدرجة الثانية رسميا.

في المقابل، مازال وادي دجلة يملك فرصة ضئيلة للبقاء، إذ يفصله 5 نقاط عن البنك الأهلي قبل مباراتين من نهاية المسابقة.

ويلعب البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري والزمالك في الجولتين المقبلتين، فيما يلعب وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ويأتي ترتيب مراكز القاع في الدروي المصري حاليا كالتالي:

12) غزل المحلة: 35 نقطة. ضمن البقاء

13) المقاولون العرب: 35 نقطة. ضمن البقاء

14) الإسماعيلي: 34 نقطة.

15) البنك الأهلي: 33 نقطة.

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17) وادي دجلة: 28 نقطة.

16) الإنتاج الحربي: 27 نقطة. هبط رسميا

18) أسوان: 27 نقطة. هبط رسميا