أسوان والإنتاج الحربي إلى الدرجة الثانية رسميا

السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:12

كتب : FilGoal

فريق أسوان

هبط فريقا أسوان والإنتاج الحربي إلى الدرجة الثانية رسميا بعد تعادل الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي، وغزل المحلة مع البنك الأهلي.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، فيما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي.

على ملعب الأهلي WE السلام، تقدم الإنتاج الحربي على الاتحاد السكندري مبكرا في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
انتهت في الدوري – البنك الأهلي (1-(1) غزل المحلة.. والإنتاج (1)-(1) الاتحاد.. نهاية المباراتين الهروب الكبير مستمر.. الإنتاج يُدمر المحلة بثلاثية وينعش آماله في البقاء بالدوري بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي الزمالك ضد دجلة والإنتاج بملعب الدفاع الجوي صراع البقاء.. الإنتاج يهزم المقاصة بصعوبة ويتمسك بأمل عدم الهبوط

حسن ياسين نفذ ركلة الجزاء وتصدى لها محمد صبحي، قبل أن يتابعها ياسين في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وأدرك الاتحاد السكندري التعادل في الدقيقة الـ87 بعد عرضية من خالد متولي، سجلها عادل بدر "نيمار" في المرمى.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 27 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.

وعلى ملعب بتروسبورت، تعادل البنك الأهلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الـ45 عن طريق موسى دياوارا بتصويبة يسارية أرضية في مرمى المحلة.

في الشوط الثاني، كثف البنك الأهلي هجماته وكاد يسجل الثاني أكثر من مرة. موسى دياوارا سجل الثاني بالفعل في الدقيقة الـ69 وألغي للتسلل عن طريق الفيديو.

ثم انفرد دياوارا مجددا في الدقيقة الـ75 لكن عمرو شعبان خرج من مرماه وأنقذ الموقف.

وفي الدقيقة الـ88 أدرك غزل المحلة التعادل عن طريق خالد الإخميمي برأسية متقنة. هدف عنى ضمان المحلة البقاء في الدوري الممتاز رسميا.

التعادل رفع رصيد البنك الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الـ15، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 35 نقطة في المركز الـ13.

وبتلك النتائج، هبط أسوان والإنتاج الحربي إلى دوري الدرجة الثانية رسميا.

في المقابل، مازال وادي دجلة يملك فرصة ضئيلة للبقاء، إذ يفصله 5 نقاط عن البنك الأهلي قبل مباراتين من نهاية المسابقة.

ويلعب البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري والزمالك في الجولتين المقبلتين، فيما يلعب وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ويأتي ترتيب مراكز القاع في الدروي المصري حاليا كالتالي:

12) غزل المحلة: 35 نقطة. ضمن البقاء

13) المقاولون العرب: 35 نقطة. ضمن البقاء

14) الإسماعيلي: 34 نقطة.

15) البنك الأهلي: 33 نقطة.

_ _ _

17) وادي دجلة: 28 نقطة.

16) الإنتاج الحربي: 27 نقطة. هبط رسميا

18) أسوان: 27 نقطة. هبط رسميا

في الدوري الاتحاد السكندري البنك الأهلي أسوان الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي يكشف مدة غياب مودريتش وكروس.. ويعلق على تصريحات رونالدو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
سيناريوهات النجاة من الهبوط في الدوري المصري.. دجلة يبحث عن المستحيل 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - أتلتيك بلباو (0) - (0) برشلونة.. تبديل اضطراري 50 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي البطولة العربية - الرجاء (3)-(2) اتحاد جدة.. جوووووول الأخضر يضرب بالثالث ساعة | الوطن العربي
قائمة ريال مدريد - عودة كارفاخال غياب مودريتش أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
حامل اللقب يضرب بقوة.. إنتر يفتتح الدوري الإيطالي برباعية في جنوى ساعة | أوروبا
أسوان والإنتاج الحربي إلى الدرجة الثانية رسميا ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - بيدري أساسي أمام بلباو.. وبرايثوايت يقود الهجوم ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا
قد ينال إعجابك