جوارديولا: والدا جيسوس يجب أن يشعرا بالفخر السبت، 21 أغسطس 2021 - 19:31 كتب : أحمد أباظة مانشستر سيتي - نورويتش - جيسوس مانشستر سيتي جيسوس الدوري الإنجليزي نرشح لكم أخر الأخبار جوارديولا: والدا جيسوس يجب أن يشعرا بالفخر ساعة | الدوري الإنجليزي ثاني الصفقات.. فاركو يضم جناح العين السعودي ساعة | الدوري المصري كلوب: اللعب أمام لوكاكو سيكون ممتعا.. وممتن لوجودي في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي هزيمة أولى مبكرة.. دورتموند يسقط أمام حصون فرايبورج ساعة | أوروبا مباشر في الدوري – البنك الأهلي (1-(0) غزل المحلة.. والإنتاج (1)-(0) الاتحاد.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري هيندرسون: جماهير ليفربول أعادتنا لحصننا 2 ساعة | أوروبا تعادل مثير بين ليدز وإيفرتون.. وهدف إنجز "الخرافي" يقود أستون فيلا لهزيمة نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي يوم تألق جيسوس.. سيتي يحقق الفوز الأول في الدوري ويسحق نورويتش بخماسية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كلوب: اللعب أمام لوكاكو سيكون ممتعا.. وممتن لوجودي في ليفربول مباشر في الدوري – البنك الأهلي (1-(0) غزل المحلة.. والإنتاج (1)-(0) الاتحاد.. بداية الشوط الثاني ثاني الصفقات.. فاركو يضم جناح العين السعودي يوم تألق جيسوس.. سيتي يحقق الفوز الأول في الدوري ويسحق نورويتش بخماسية عودة الجماهير إلى أنفيلد.. ليفربول يغرد بثنائية في شباك بيرنلي الأكثر مشاهدة 1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم أمس اليوم غدا الدوري المصري 4 الأهلي 2 المصري انتهت الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 2 الزمالك انتهت الدوري المصري 0 الإسماعيلي 2 وادي دجلة انتهت الدوري المصري 1 إنبـي 1 طلائع الجيش انتهت الدوري الفرنسي 2 ستاد بريست 29 4 باريس سان جيرمان انتهت الدوري المصري - سموحة - الجونة بعد قليل 21:00 الدوري المصري 1 الإنتاج الحربي 0 الاتحاد السكندري مباشر 27:48 الدوري المصري 1 البنك الأهلي 0 غزل المحلة مباشر 28:33 الدوري المصري - المقاولون العرب - مصر للمقاصة لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي 2 ليفربول 0 بيرنلي انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال - تشيلسي لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 15:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - توتنام هوتسبر لم تبدأ 15:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - إلتشي لم تبدأ 19:30 قد ينال إعجابك