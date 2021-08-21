جوارديولا: والدا جيسوس يجب أن يشعرا بالفخر

السبت، 21 أغسطس 2021 - 19:31

كتب : أحمد أباظة

مانشستر سيتي - نورويتش - جيسوس

مانشستر سيتي جيسوس الدوري الإنجليزي
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