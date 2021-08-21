كلوب: اللعب أمام لوكاكو سيكون ممتعا.. وممتن لوجودي في ليفربول

السبت، 21 أغسطس 2021 - 19:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن سعادته بعودة فريقه للعب مرة أخرى أمام الجماهير.

وفاز ليفربول على بيرنلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي عقب المباراة: "فيرمينو لم يتدرب لمدة يومين هذا الأسبوع، لذلك لم أفكر كثيرا في الثلاثي الأمامي اليوم".

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وتحدث كلوب عن مينامينو قائلا: "هو في مستوى رائع، الأفضل منذ انضمامه إلينا، من الصعب أن نتركه خارج التشكيل في الوقت الحالي".

وتابع "جميع الأولاد يجب أن يكونوا جيدين إذا أرادوا أن يلعبوا بشكل مستمر، وهذا جيد بالنسبة لنا، خلال الأسبوع نحن نعمل لنتأكد بأننا سنظهر أفضل ما لدينا".

وشدد "هيرفي إيليوت موهبة رائعة، أنا أعرفه منذ ثلاث سنوات، دائما ما كان يمتلك موهبة ملموسة، ولكنه خطى خطوات كبيرة في الموسم الماضي خلال الإعارة، هو هادئ وذكي ويستطيع أن يلعب في 3 أو 4 مراكز مختلفة".

وأضاف "اللعب أمام تشيلسي لوكاكو سيكون ممتعا".

وأكمل "أحب هتاف لن تسير وحدك جدا جدا جدا، الزئير والضجيج، أشعر بالقشعريرة في كل مكان، إنه جنون، والمزاج يصبح مدهشا عندما نكون جميعا معا".

وأتم "أنا ممتن لوجودي هنا في ليفربول، وأن أكون جزء من تلك القصة الرائعة بحق".

وحقق ليفربول الفوز الثاني على التوالي ليحقق العلامة الكاملة في صدارة الدوري حتى الآن بعد الفوز في المباراة الأولى على نورويتش سيتي.

وسيلتقي ليفربول مع تشيلسي في المباراة المقبلة يوم الأحد 28 أغسطس على ملعب أنفيلد.

بينما سيستضيف بيرنلي فريق نيوكاسل على ملعبه في نفس اليوم.

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