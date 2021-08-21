تعادل مثير بين ليدز وإيفرتون.. وهدف إنجز "الخرافي" يقود أستون فيلا لهزيمة نيوكاسل

تعادل ليدز يونايتد مع ضيفه إيفرتون بهدفين لمثلهما في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم دومينيك كالفيرت لوين لصالح التوفيز في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها على يسار المرمى بعدما حصل عليها بنفسه.

فيما تعادل ليدز بواسطة ماتيوس كليخ في الدقيقة 41 بعد تمريرة من باتريك بامفورد، أنهاها صاحب الهدف في أسفل الزاوية اليسرى.

وفي الدقيقة 50 استرد إيفرتون التقدم بهدف ديماراي جراي بتسديدة في أسفل الزاوية اليمنى بعد كرة أرسلها له عبد الله دوكوريه.

ومرة أخرى تعادل ليدز بتوقيع رافينيا في الدقيقة 83، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من ليام كوبر.

التعادل ترك إيفرتون في المركز الثاني مؤقتا بـ4 نقاط، وراء ليفربول المتصدر بـ6 نقاط، فيما نال ليدز نقطته الأولى في المركز الرابع عشر بعد خسارة الجولة الأولى على يد مانشستر يونايتد 5-1.

هدف خرافي

في الإطار ذاته تغلب أستون فيلا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، بدأها داني إنجز في الدقيقة 45+3، بعد عرضية من تايرون مينجز أنهاها المهاجم بتسديدة مقصية رائعة للغاية مسجلا أجمل أهداف البريميرليج حتى الآن.

وفي الدقيقة 62 سجل أنور الغازي ثاني أهداف الفيلانز من ركلة جزاء تحصل عليها مينجز أيضا.

وكاد نيوكاسل أن يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 75 عقب تدخل قوي من الحارس إيميليانو مارتينيز على كالوم ويلسون، إلا أن تقنية الفيديو أثبتت وجود تسلل ألغى القرار.

بتلك النتيجة حقق أستون فيلا فوزه الأول هذا الموسم بعد الخسارة أمام واتفورد 3-2 في الجولة الأولى.

ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن، فيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر بالخسارة الثانية على التوالي، بعد سقوطه أمام وست هام 4-2.

أخيرا تعادل كريستال بالاس مع ضيفه برينتفورد الصاعد حديثا سلبيا ليرفع الأخير رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

ويحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر بنقطته الأولى لهذا الموسم، بعد الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة.