يوم تألق جيسوس.. سيتي يحقق الفوز الأول في الدوري ويسحق نورويتش بخماسية

حقق مانشستر سيتي الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي على حساب نورويتش سيتي، بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المسابقة بملعب الاتحاد معقل السماوي.

جاء فوز مانشستر سيتي بعدما خسر في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام توتنام بهدف دون رد.

بينما تلقى نورويتش سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعدما خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام ليفربول بثلاثية.

أهداف مانشستر سيتي سجلها كل من تيم كرول حارس نورويتش بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف جاك جريليش الهدف الثاني، وجاء الهدف الثالث بقدم المدافع إيمريك لابورت. قبل أن يسجل رحيم سيترلينج رابع أهداف السماوي.

واختتم النجم الجزائري رياض محرز خماسية مانشستر سيتي.

وتألق المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس بعدما استطاع صناعة 3 أهداف من بين رباعية مانشستر سيتي في شباك نورويتش.

وصف المباراة

غاب عن مانشستر سيتي في المباراة النجم كيفين دي بروين الذي لا يزال يعاني من الإصابة.

منذ الدقيقة الأولى وسيطر مانشستر سيتي على اللعب وكان الأخطر على المرمى وانتظر حتى الدقيقة 7 ليسجل الهدف الأول بعد اختراق من الناحية اليمنى من جابريل جيسوس.

وسدد جيسوس كرة قوية اصطدمت في مدافع نورويتش ثم في الحارس تيم كرول وسكنت الشباك.

واستمر ضغط مانشستر سيتي وسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة من جيسوس.

لكن الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل على جيسوس.

ومرة أخرى انطلق جيسوس من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قوية اصطدمت باللاعب الجديد في الفريق السماوي جاك جريليش، ليسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، والأول له مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي الضغط بقوة على نورويتش ونجح المدافع إيمريك لابورت في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد متابعة للكرة داخل منطقة جزاء من ركلة ركنية.

وجاء الدور على البديل رحيم ستيرلينج ليسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعدما دخل الملعب بدلا من فيران توريس، وجاء الهدف في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة أيضا من البرازيلي المتألق جيسوس.

وأخيرا اختتم النجم الجزائري رياض محرز خماسية مانشستر سيتي في الدقيقة 83 بعدما دخل الملعب بدلا من جاك جريليش.

هدف محرز جاء بعدما استلم تمريرة طويلة من المدافع روبن دياز وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة في الشباك.

مانشستر سيتي واصل احتفاظه بالكرة وتهديد مرمى نورويتش في الدقاق المتبقية من المباراة ولكن دون أن تتغير النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز السماوي بخماسية دون رد.