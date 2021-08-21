كلوب عن تدخلات بيرنلي: شاهدوا المصارعة إن كنتم تحبون هذه الأشياء‎‎

طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول الحكام والقائمين على اللعبة بالمساعدة في حماية اللاعبين من التدخلات القوية التي يعانيها فريقه، وذلك بعد فوز الريدز على بيرنلي بهدفين دون رد.

ويعد هذا نهجا ثابتا من كلوب في تصريحاته، حيث طالب بحماية اللاعبين بكل الطرق الممكنة، سواء بإضافة المزيد من التبديلات أو تقليل عدد المباريات، والآن بالحديث عن طريقة التحكيم في المباريات.

وكان الحكم مايك دين قد احتسب 12 مخالفة لصالح ليفربول، ولكنه لم يشهر بطاقة صفراء واحدة في وجه لاعبي بيرنلي على الرغم من عنف التدخلات.

ويؤكد كلوب أنه لا يملك مشكلة مع النسق البدني المرتفع للعبة وحاجته لفريق مستعد للقتال ضد أمثال بيرنلي بقيادة شون دايش، ولكنه يريد المزيد من الحماية للاغبين.

وقال كلوب لقنوات "بي تي سبورت" عقب المباراة:"لقد رأيتم التدخلات من آشلي بارنز وكريس وود ضد فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب، وأنا لست واثقا 100% أننا نسير بالاتجاه الصحيح في ظل هذا النوع من القرارات".

وأضاف "يبدو أننا نعود 10 أو 15 عاما للوراء ونقول هذه هي كرة القدم التي نريد رؤيتها. الأمر خطير للغاية. القواعد تظل هي القواعد، ولكني لا أعرف".





































وأوضح "أعتقد أن كل ذلك بدأ حين غيرنا القواعد قبل 20 عاما لحماية اللاعبين بمنع التدخلات في الهواء. إذا قمت بإبعاد الكرة بالرأس ولكن الخصم متداخل معك فتسقط أرضا ولا تتواجد قدمك في الموقع الصحيح مما قد يسبب الإصابة، فلا أعتقد أن الأمر صحيحا، ولكني لا يمكنني اتخاذ القرار بشأن هذه الأمور".

وتابع "سمعت أننا نريد جعل كرة القدم أكثر انسيابية ولكن الأمر لا يزال كما هو، لا نزال نواجه هذه الأوضاع. نحتاج للاعتياد على ذلك، ولكن يجب أن نفكر بشأن هذا الأمر مرة ثانية وثالثة. هناك رسالة واحدة الآن، دع كرة القدم تسير بانسيابية ولكن لا أحد يعلم ماذا يعني ذلك".

واختتم "لست واثقا، تعجبني التغيرات في صالح الفريق المهاجم مثل التسللات، ولكن يجب أن نتمسك بحماية اللاعبين. لا يمكن إنكار ذلك، ولا يمكننا القول بأنه مجرد تدخل والناس تحب مشاهدة ذلك، شاهدوا المصارعة إذا كنتم تحبون هذه الأشياء"!

يذكر أن ليفربول حقق فوزه الثاني على التوالي منذ انطلاق البريميرليج بفضل هدفي ديوجو جوتا وساديو ماني، بعد فوزه على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

video:1