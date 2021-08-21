انتهت في إنجلترا - سيتي (5) (0) نورويتش.. فوز أول للسماوي

السبت، 21 أغسطس 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي - نورويتش سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس رياض محرز على مقاعد بدلا السماوي.

وخسر الفريقان لقاء الجولة الأولى، ويبحثان عن الفوز الأول.

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لمتابعة لمباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بخماسية دون رد

ق 83: جوووول محرز والخامس

ق 71: جووووول ستيرلينج والرابع

ق 64: جوووووول لابورت والثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جووووول ثانٍ لمانشستر سيتي.. جريليش يسجل أول أهدافه مع سيتي، عرضية من جيسوس من الجهة اليمنى تمر من الجميع ويودعها جاك في الشباك.

ق 16: تقنية الفيديو تلغى الهدف بداعي خطأ على بيرناردو سيلفا في بداية الهجمة.

ق 14: جووول ثانٍ لمانشستر سيتي.. لاعب نورويتش يسقط أرضا فيستغل جيسوس الأمر ويمرر بينية إلى فيران توريس الذي يسجل الثاني بتسديدة سريعة في الشباك.

ق 7: جووول أول لمانشستر سيتي.. كرة طولية تصل إلى جيسوس في الجهة اليمنى ليرسل عرضية قوية أسكنها المدافع في شباكه بالخطأ.

بداية اللقاء

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