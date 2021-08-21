عودة الجماهير إلى أنفيلد.. ليفربول يغرد بثنائية في شباك بيرنلي

عادت الجماهير إلى ملعب أنفيلد فعاد ليفربول لتقديم أداءً ونتيجة رائعة، وفاز على بيرنلي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بهدفين دون مقابل.

سجل أهداف الريدز: ديوجو جوتا وساديو ماني.

انتصار رفع رصيد الريدز إلى 6 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت، بينما تراجع بيرنلي للمركز السابع عشر بعد تلقي الهزيمة الثانية تواليا.

المباراة شهدت حضور كامل العدد في ملعب أنفيلد لجماهير الريدز، لنسمع أغنية "لن تسير وحدك أبدا" بعد غياب استمر لأكثر من عام ونصف من المدرجات.

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A packed out Anfield singing 'You'll Never Walk Alone' 🔊



Liverpool finally have a full house back in the Premier League! 🙌 pic.twitter.com/wc2xc8ZcfF — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 21, 2021

ولم يستطع محمد صلاح من معادلة رقم تيري هنري كرابع أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

صلاح كان يحتاج لتسجيل ثنائية لمعادلة رقم الأسطورة الفرنسية، لكن حلم الوصول للهدف المئوي يتأجل.

ليفربول أيضا حظى بثأر من بيرنلي بعدما كانت هزيمة الموسم الماضي سببا في انتكاسة الفريق وتعرضه لـ 6 هزائم متتالية على ملعبه في الدوري كرقم قياسي سلبي.

ليفربول في الجولة المقبلة ستكون أمامه مواجهة نارية ضد تشيلسي، بينما سيستضيف بيرنلي في اللقاء المقبل ليدز يونايتد.



























التشكيل

بدأ ليفربول بثلاثي هجومي يضم محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا.

فيما بدأ بيرنلي المباراة بتشكيل أساسي يحمل أرقاما من 1 لـ 11 لأول مرة منذ موسم 98-99 عندما فعلها تشارلتون.

صدفه أم مقصودة 👀🤨 بيرنلي يبدأ مباراة ليفربول بتشكيل أساسي يحمل أرقام من 1 لـ 11 لأول مرة منذ موسم 98-99 عندما فعلها تشارلتون pic.twitter.com/bKh0FwSETU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 21, 2021

وصف المباراة

لم تكن المبادرة الهجومية لـ ليفربول بل للضيوف، عرضية من الجهة اليسرى يقابلها النيوزيلاندي برأسية تصدى لها أليسون بيكر بنجاح في الدقيقة 17.

رد ليفربول جاء قاسيا بهجمة سريعة انتهت بعرضية من اليوناني تسيميكاس أودعها ديوجو جوتا برأسية في الشباك معلنا تقدم الريدز في الدقيقة 18.

أمسك ليفربول بزمام المباراة، وفي الدقيقة 27 سجل محمد صلاح هدفه الـ 99 في الدوري بعدما مرر هيرفي إيليوت بينية وراء الدفاع لصلاح وسدد كرة أرضية على يمين نيك بوب.

لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو ألغي الهدف ليتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 98 كما هو.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد جيمس تاركوفسكي أن يسجل هدف التعادل مستغلا غياب الرقابة وخروج خاطئ من أليسون لكن رأسيته من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

📊 لم يخسر ليفربول في آخر 115 مباراة في الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد عندما كان متقدمًا في الشوط الأول ▪حيث عادت آخر هزيمة له في ديسمبر 2009 ضد آرسنال pic.twitter.com/l7lO2AAKUP — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 21, 2021

الشوط الثاني

حاول الضيوف مفاجأة ليفربول في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الأولى سُجل هدفا لكن ألغي مباشرة بداعي التسلل.

ومع مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني عاد ليفربول للسيطرة لإضافة الهدف الثاني.

في الدقيقة 60 عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى صلاح الذي استلم الكرة ثم راوغ المدافع وسدد لكن المدافع شتت من على خط المرمى.

وبعد 9 دقائق أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في اللقاء، بعدما تلقى بينية متقنة من ألكسندر أرنولد، ليسدد بكل قوة على يسار الحارس.

هدف هو الـ 50 للسنغالي في ملعب أنفيلد معقل الريدز في مباراته رقم 84 على الملعب.

كما أصبح أرنولد أكثر لاعب يصنع أهداف لماني في الدوري الإنجليزي أكثر من أي لاعب في ليفربول برصيد 9 أهداف.

ألكسندر أرنولد هو أكثر مدافعي الدوري الإنجليزي تقديما للتمريرات الحاسمة منذ الموسم الماضي برصيد 8 تمريرات 🔴🎯 pic.twitter.com/e7IcJoWKqg — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 21, 2021

وأصبح رابع أفضل هداف إفريقي في الدوري الإنجليزي برصيد 96 هدفا ويفصله عن ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق 8 أهداف.

ماني يتخطى النيجيري ياكوبو ويصل لهدفه رقم 96 في البريميرليج ليتقدم في ترتيب الأفارقه الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي 🌍⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ▪دروجبا (104) ▪محمد صلاح (98) ▪إيمانويل أديبايور (97) ▪ساديو ماني (96) pic.twitter.com/fC3cfNIxKm — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 21, 2021

في الدقيقة 73 كاد ماتيب أن يسجل برأسية مستفيدا من تخبط الدفاع إلا أن كرته شُتّت من على خط المرمى.

وبعد دقيقتين حاول صلاح أن يسجل هدفا بمحاولة فردية عقب مراوغة المدافع من الجهة وسدد كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 86 انطلق صلاح من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية إلى ماني لكن الكرة مرت داخل منطقة الست ياردات من تحت أقدام السنغالي.

في الدقائق الأخيرة كاد بيرنلي أن يسجل هدفا في مناسبتين لكنهما اصطدما بتألق أليسون بيكر، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بثنائية دون رد.