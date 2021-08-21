تشكيل مانشستر سيتي - محرز على مقاعد البدلاء.. عودة ووكر وجيسوس

السبت، 21 أغسطس 2021 - 15:19

كتب : أحمد أباظة

توتنام - مانشستر سيتي - رياض محرز - ريجيليون

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه نورويتش سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة الظهير الإنجليزي كايل ووكر، والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، بالإضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا رغم اقترابه من الرحيل، بينما يتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.

ويستمر غياب النجم البلجيكي كيفن دي بروين ولاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين بسبب الإصابة، فيما خرج المدافع جون ستونز من القائمة، زيادة في وقت راحته بعد عودته من منافسات يورو 2020 التي شارك بها مع منتخب إنجلترا حتى المباراة النهائية.

أخبار متعلقة
أثليتك: مانشستر سيتي رفض فكرة التعاقد مع رونالدو.. يركز على ضم هاري كين تقارير: كريستيانو رونالدو بين الانتقال لـ مانشستر سيتي أو العودة لـ ريال مدريد توتنام ضد سيتي: اللعنة على الأبواب.. كلاهما ينقصه كين مدرب توتنام: من الصعب اللعب ضد مانشستر سيتي.. وهذه حقيقة غياب كين‎‎

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز - أيميريك لابورت – جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – جاك جريليش

خط الهجوم: برناردو سيلفا – جابرييل جيسوس – فيران توريس

يذكر أن مانشستر سيتي حامل اللقب قد خسر المباراة الافتتاحية أمام توتنام هوتسبر بهدف نظيف سجله الكوري هيونج مين سون.

تشكيل مانشستر سيتي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو: هذا هو الفارق بين مؤتمرات إيطاليا وإنجلترا.. ولا يمكنني الضغط على الإدارة 2 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (0) (0) نورويتش.. بداية اللقاء 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة الجماهير إلى أنفيلد.. ليفربول يغرد بثنائية في شباك بيرنلي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - محرز على مقاعد البدلاء.. عودة ووكر وجيسوس 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرقام في الجول - سجل هدفا وصنع 2.. كيف حصد الشحات لقب رجل مباراة الأهلي المصري ساعة | الدوري المصري
ديباي: مورينيو لم يمنحني الفرصة.. بوجبا وزلاتان لم يفهما السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
بوكيتينو يكشف موعد مشاركة ميسي ويوضح: لن نقف في طريقه مع الأرجنتين ساعة | أوروبا
مؤتمر أليجري: مستقبل رونالدو وتحديد هوية قائد يوفنتوس ضد أودينيزي‎‎ 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
قد ينال إعجابك