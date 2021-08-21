تشكيل مانشستر سيتي - محرز على مقاعد البدلاء.. عودة ووكر وجيسوس

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه نورويتش سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة الظهير الإنجليزي كايل ووكر، والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، بالإضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا رغم اقترابه من الرحيل، بينما يتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.

ويستمر غياب النجم البلجيكي كيفن دي بروين ولاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين بسبب الإصابة، فيما خرج المدافع جون ستونز من القائمة، زيادة في وقت راحته بعد عودته من منافسات يورو 2020 التي شارك بها مع منتخب إنجلترا حتى المباراة النهائية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز - أيميريك لابورت – جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – جاك جريليش

خط الهجوم: برناردو سيلفا – جابرييل جيسوس – فيران توريس

يذكر أن مانشستر سيتي حامل اللقب قد خسر المباراة الافتتاحية أمام توتنام هوتسبر بهدف نظيف سجله الكوري هيونج مين سون.