ديباي: مورينيو لم يمنحني الفرصة.. بوجبا وزلاتان لم يفهما السبب

عاد الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني بذاكرته إلى الوقت الذي قضاه في مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي لم يسر على ما يرام مقارنة بمرحلته التالية في ليون الفرنسي قبل ارتدائه لقميص البارسا.

وفي تصريحاته لصحيفة "إل بريوديكو" قال ديباي: "لقد فكرت كثيرا بشأن ما جرى بشكل خاطئ. في الموسم الأول كان يجب أن أتأقلم ولم تسر الأمور بصورة جيدة مقارنة بفترتي السابقة مع أيندهوفن".

وأضاف "لقد فقدت ثقتي بنفسي وخسرت ثقة لويس فان خال (مدرب مانشستر يونايتد آنذاك) وطاقمه الفني. كان الأمر صعبا بالنسبة لي".

وتابع "في الموسم التالي كنت أشعر أني اكتسبت المزيد من الخبرة، ولكنهم قاموا بتغيير المدرب. أتى جوزيه مورينيو وقاتلت للوصول إلى التشكيل، ولكن لا أعتقد أن فكرة منحي الفرصة كانت تدور برأسه. إنه لم يمنحني أي فرصة على الإطلاق".

وأوضح ديباي "لقد ذهبت إلى مكتبه ولم يغير هذا شيئا. لقد كانت فترة صعبة للغاية. شعرت أني كنت أتدرب بصورة جيدة وحتى الزملاء أنفسهم لم يتمكنوا من فهم هذا الأمر".

وواصل "بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش قالوا لي: لماذا لا تلعب أبدا؟ وبالنسبة لي كان هذا تأكيدا أني لا أملك فرصة، وعرفت أني لا أريد البقاء في فريق كبير بدون اللعب".

واختتم النجم الهولندي "لاحظت في يونايتد أني بحاجة للبدء من جديد وأن أظهر للجميع أني قادر على أن أصبح واحد من الأفضل. كان لدي عقدا طويلا لمدة 5 سنوات وراتب جيد، ولكني لم أشعر بالراحة، ولذلك غادرت وكان أفضل قرار يمكنني اتخاذه".

وكان ديباي يبلغ من العمر 21 عاما حين انتقل إلى الشياطين الحمر في صيف 2015، وهو الآن يبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في برشلونة الذي انتقل إليه في صفقة انتقال حر من ليون.

يذكر أن ديباي وصل إلى برشلونة في توقيت صعب للغاية، حيث بات واقعا تحت ضغط المساهمة في تعويض ليونيل ميسي أسطورة الفريق الذي غادر إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بسبب الأزمة المالية للنادي.