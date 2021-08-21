انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) (0) بيرنلي.. فوز الريدز في أنفيلد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تُقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ويبدأ محمد صلاح أساسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

--

انتهت

ق 86: صلاح يمرر عرضية إلى ماني لكن الكرة تمر من تحت أقدام السنغالي.

ق 75: صلاح يراوغ من الجهة اليمنى ويدخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة تمر بجوار القائم.

ق 73: ركلة ثابتة للريدز ومحاولة على مرتين لكن رأسية ماتيب تُشتت من الدفاع قبل أن تسكن الشباك.

ق 69: جوووول ساديو ماني والهدف الثاني للريدز... إيليوت يمرر من الجهة اليمنى لأرنولد الذي يمرر بينية إلى ماني ليسدد مباشرة على يسار الحارس.

ق 60: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى صلاح الذي يستلم الكرة ثم يراوغ المدافع داخل المنطقة ويسدد كرة شتتها المدافع من على خط المرمى.

ق 46: جووول التعادل لكن الحكم المساعد يلغيه بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: كرة طولية يصل إليها تاركوفسكي برأسية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يصل إلى أليسون لكن تمر خارج الشباك.

ق 28: تقنية الفيديو تلغى الهدف بداعي التسلل.

ق 27: جووول صلاح والهدف الـ 99.. بينية من إيليوت إلى صلاح الذي يسدد أرضية على يمين الحارس.

ق 18: جووول أول لليفربول.. عرضية من تسيميكاس ورأسية من جوتا تسكن الشباك.

ق 17: عرضية من الجهة اليسرى لبيرنلي ورأسية من كريس وود يتصدى لها أليسون.

بداية اللقاء