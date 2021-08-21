استراحة في إنجلترا - ليفربول (1) (0) بيرنلي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 21 أغسطس 2021 - 13:26

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - بيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تُقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ويبدأ محمد صلاح أساسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 44: كرة طولية يصل إليها تاركوفسكي برأسية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يصل إلى أليسون لكن تمر خارج الشباك.

ق 28: تقنية الفيديو تلغى الهدف بداعي التسلل.

ق 27: جووول صلاح والهدف الـ 99.. بينية من إيليوت إلى صلاح الذي يسدد أرضية على يمين الحارس.

ق 18: جووول أول لليفربول.. عرضية من تسيميكاس ورأسية من جوتا تسكن الشباك.

ق 17: عرضية من الجهة اليسرى لبيرنلي ورأسية من كريس وود يتصدى لها أليسون.

بداية اللقاء

ليفربول بيرنلي في إنجلترا
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