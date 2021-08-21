تشكيل ليفربول - صلاح وماني وجوتا في الهجوم أمام بيرنلي

السبت، 21 أغسطس 2021 - 12:37

كتب : أحمد أباظة

ليفربول - نورويتش - هدف محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيله لمواجهة بيرنلي على ملعب أنفيلد في افتتاح منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل استمرار مشارك البرتغالي ديوجو جوتا إلى مقاعد البدلاء بعد مشاركته في المباراة الأولى ضد نورويتش وتسجيله لهدف في فوز ليفربول بثلاثية نظيفة، وذلك استمرارا لبقاء المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو العائد مؤخرا من منافسات كوبا أمريكا على مقاعد الاحتياط.

أيضا استمرت مشاركة اليوناني كوستاس تسيميكاس في مركز الظهير الأيسر لظروف إصابة أندرو روبرتسون، والأخير في طريقه للعودة حيث عاد للتدريبات بالفعل.

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يغيب عن صفوف ليفربول أيضا لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لظروف عائلية، حيث توفي والده واضطر اللاعب للسفر إلى البرازيل، وهو ما فتح الباب أمام مشاركة الواعد هارفي إليوت للمرة الأولى في التشكيل الأساسي بالبريميرليج مع الفريق.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون – نابي كيتا - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

بينما جاء تشكيل بيرنلي:

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: ماثيو لوتون – جيمس تاركوفسكي – بن مي - تشارلي تايلور

الوسط: يوهان جودمنسون – جوش بروانهيل – جاك كورك – دوايت ماكنيل

الهجوم: كريس وود – أشلي بارنز

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