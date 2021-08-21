معادلة رقم هنري.. رقم قياسي جديد ينتظر صلاح أمام بيرنلي

ينتظر محمد صلاح رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول.

يواجه ليفربول على ملعب أنفيلد ضيفه بيرنلي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وحال سجل صلاح ثنائية في مرمى بيرنلي سيكون رابع أسرع لاعب يسجل 100 هدفا في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل 98 هدفا في 159 مباراة، بينما سجل الأسطورة الفرنسية تيري هنري 100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 160 مباراة بقميص أرسنال.

وإذا نجح الجناح المصري في ذلك سيأتي خلف سيرخيو أجويرو وهاري كين وآلان شيرار.

ولمعرفة أرقام أخرى ينتظر الفرعون المصري تحطيمها عبر هذا الفيديو:

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