كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول للمرة الأولى رسميا وجود مفاوضات بين ناديه ونجم الفريق محمد صلاح لتجديد تعاقده.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قائلا: "صلاح يمر حقا بفترة جيدة جدا من الناحية الكروية والذهنية، الطريقة التي يتعامل بها مع كل شيء منذ عودته الموسم الجاري كان رائعا".

وواصل "نحن جميعا بالغون ومحترفون، وعندما تكون هناك مفاوضات تكون هناك بالفعل، وعندما يكون هناك قرار سنعلن عنه".

وشدد المدرب الألماني "حتى ذلك الوقت، من المهم أن كل الأطراف تعمل سويا، الأمر ليس متعلقا بصلاح فقط بل بشكل عام، وهذا مثالي إذ أنه ليس علينا التحدث في أي شيء آخر ويمكن للأشخاص المسؤولين عن الأمر بالحديث".

واستدرك كلوب "لكن مع تبقي عامين في تعاقده، بالتأكيد يمكنكم التخيل أن هناك مفاوضات، هذا هو الأمر".

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل هدفا على الأقل في المباراة الافتتاحية للموسم لخمس سنوات متتالية.

وعن ذلك قال كلوب: "صلاح يدرك كل تلك الأمور، إن تحطيم الأرقام القياسية أمر رائع، والأرقام التي حطمها بالفعل مجنونة".

وتابع "لم أكن أعرف الأسبوع الماضي أنه أول لاعب في تاريخ بريميرليج الذي يسجل هدفا في أول مباراة في الموسم لخمس سنوات متتالية، وهناك سبب بأنه لم يحقق أي لاعب ذلك الأمر من قبل لأنه صعب جدا حقا".

وواصل كلوب "صلاح حقق الأمر، وإن كان هناك أرقام أخرى هو يعرفها".

وأضاف مدرب ليفربول "صلاح لا يحتاج لتغيير أسلوبه في اللعب، هو يلعب كرة القدم وعندما يلعب بطريقته ويعمل بقوة مثلما هو معتاد فهو سيجد نفسه في مواقف يستطيع فيها تسجيل الأهداف".

وشدد "أعتقد أن صلاح يستطيع تحقيق العديد من الأرقام القياسية كذلك من حيث صناعة الأهداف، لذا مجرد التواجد حول المرمى هذا هو محمد صلاح".

وأكمل "لم أقل لصلاح أبدا إنه يستطيع أن يكون واحدا أو بين اثنين أو ثلاثة من أكبر أساطير ليفربول على الإطلاق".

وبرر "لأن هذا الأمر أنت لا تذهب إليه بنفسك، نعم تطارد الأرقام لكن لتصبح أسطورة فالجمهور هو من سيحكم عليك بعد نهاية مسيرتك على الأرجح".

وأتم كلوب حديثه المطول "صلاح في حالة ذهنية رائعة وأتمنى أن يستمر كذلك".

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 سجل صلاح 126 هدفا مع ليفربول وصنع 49 خلال 204 مباراة.