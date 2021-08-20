بيريرا يغادر مانشستر يونايتد إلى فلامنجو البرازيلي

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رحيل لاعبه أندرياس بيريرا إلى صفوف فلامنجو البرازيلي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" الموثوق في أخبار الانتقالات، فإن فلامنجو لن يدفع أي مبلغ مقابل هذه الإعارة، ولكنه سيتقاسم دفع راتب اللاعب مع مانشستر يونايتد.

وكشف رومانو أن فلامنجو يملك خيار لشراء اللاعب بنهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو في صيف 2022.

أيضا يحتفظ مانشستر يونايتد بحق الحصول على 20% من قيمة صفقة البيع التالية، حال تخلي فلامنجو عن خدمات بيريرا مستقبلا.

وبدأ بيريرا البالغ من العمر 25 عاما مسيرته مع مانشستر يونايتد عام 2012، حين انضم إليه من ناشئي أيندهوفن الهولندي مقابل 150 ألف يورو.

وفي 2015 تم تصعيد بيريرا إلى الفريق الأول للشياطين الحمر، ثم خرج في إعارته الأولى بصيف 2016 إلى غرناطة الإسباني، ثم عاد وأعير مجددا إلى فالنسيا في صيف 2017.

آخر إعارة للاعب قبل فلامنجو كانت إلى لاتسيو الإيطالي في أكتوبر 2020، قبل أن يعود إلى الفريق مرة أخرى ليخرج عائدا إلى بلاده هذه المرة، في صفقة قد تكون نهاية علاقته رسميا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم.