تقرير: بايرن ميونيخ يبعد جوريتسكا عن مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 22:20

كتب : أحمد أباظة

ليون جوريتسكا - بايرن ميونيخ - إشبيلية

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني من تجديد تعاقده مع النادي حتى عام 2026.

يأتي هذا التجديد كإقصاء لأحد أهداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في خط الوسط من القائمة، كبدائل محتملة لنجم الوسط الفرنسي بول بوجبا.

ويدخل عقد بوجبا عامه الأخير في ظل رؤية ضبابية بشأن مستقبله، حيث يستعد الشياطين الحمر لجعله صاحب الراتب الأعلى في الفريق، حيث سيصل أجره الأسبوعي إلى 400 ألف جنيه استرليني.

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ويحاول يونايتد إغراء بوجبا لإبعاده عن الأندية التي تستهدفه، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد جوريتسكا أحد أبرز أهداف الشياطين الحمر لتعويض رحيل بوجبا المحتمل، رفقة ساؤول نيجويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد وإدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي الواعد.

ويسير بايرن بخطوات ثابتة للحفاظ على ركائزه، حيث سيجدد عقد جوريتسكا حتى 2026، ثم يليه جوشوا كيميتش بعقد مشابه، وذلك بحسب الصحفي الألماني فلوريان بليتينبرج.

وقال بليتنبرج عبر تويتر إن الاتفاق قد تم بالفعل بين بايرن وجوريتسكا على عقد طويل الأمد، وأن التوقيع سيتم خلال الأيام المقبلة، براتب قدره 15 مليون يورو سنويا.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الالماني، ورافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، وأكد المدرب أولي جونار سولشاير أن الثنائي من الوارد أن يشارك في المباراة المقبلة ضد ساوثامبتون.

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