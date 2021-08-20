سكاي: ندومبيلي يطلب الرحيل عن توتنام

كشفت تقارير صحفية عن رغبة تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنام هوتسبر الإنجليزي في الرحيل عن ناديه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

تانجوي ندومبيلي النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن ندومبيلي أبلغ إدارة السبرز بهذه الرغبة، بحثا عن وجهة جديدة يحظى فيها بالمزيد من المشاركات.

ويرغب لاعب الوسط الفرنسي في التعجيل بهذه الخطوة لتتم في أسرع وقت ممكن، مع دخول السوق لأيامه الأخيرة من شهر أغسطس.

وظل ندومبيلي على الهامش بصورة كبيرة في فترة المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي أقيل قبل نهاية الموسم الماضي، وفي بداية الموسم الحالي تم الإعلان عن تولي نونو سانتو إسبريتو للقيادة.

مرحلة جديدة سعى من خلالها اللاعب الفرنسي في الحصول على فرصة أخرى، ولكن حتى الآن لم يبدأ أي مباراة تحت قيادة سانتو، ما دفعه لاتخاذ هذا القرار.

في الوقت ذاته تؤكد تقارير صحفية فرنسية نقلتها "سكاي" أيضا، أن توتنام بات قريبا من التعاقد مع بابي سار لاعب وسط ميتز، في صفقة تقدر قيمتها بـ10 مليون يورو.

ويبلغ سار من العمر 18 عاما، ولعب 22 مباراة في الدوري الفرنسي مسجلا 3 أهداف بالموسم الماضي.

يذكر أن توتنام افتتح موسمه بالفوز على حامل لقب البريميرليج مانشستر سيتي بهدف نظيف، قبل أن يخسر ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي على يد باكوس فيريرا البرتغالي بنفس النتيجة.