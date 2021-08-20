انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) - (2) وادي دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ووادي دجلة في الجولة 32 من الدوري.

ويحتاج دجلة لتحقيق انتصار ليحقق النقطة 28 ويخرج من قاع الدوري، وينتظر تعثر منافسيه على البقاء.

أما الإسماعيلي ففي المركز العاشر بـ 37 نقطة.

طالع التشكيلين، وتابع المباراة لحظة بلحظة.

ق63: خطأ قاتل من محمد مجدي يمنح أحمد عاطف فرصة ذهبية يسجل منها الهدف الثاني

ق60: عبد المنصف يتعملق وينقذ فريقه من هدف محقق من رأس باهر المحمدي.

ق58: ضغط شديد من لاعبي الإسماعيلي بغية التعادل.

ق50: تقنية الفيديو تحتسب الهدف، 1-0 لدجلة.

ق49: هدف جديد ملغي لدجلة.. أحمد عاطف يستلم بينية محمد هلال ويسدد بباطن القدم في مرمى محمد مجدي لكن التسلل يلغي الهدف.

ق47: محمد مجدي ينقذ فريقه من تلقي هدف محقق بإخراج ركنية أحمد شريف من حلق المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: عبد المنصف يمنع شكري نجيب من هدف محقق بتدخل رائع.

ق26: شكري نجيب وعرضية مميزة على رأس فخر الدين بن يوسف لكن رأسيته تمر بمحاذاة مرمى عبد المنصف.

ق19: رأسية صلاح أمين قريبة من المرمى

ق15: أروع هدف ملغي في الدوري، صلاح أمين يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويحولها بركلة مزدوجة في مرمى محمد مجدي ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق9: صلاح أمين يتسلم عرضية محمد رضا "بوبو" داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن محمد مجدي يتصدى

انطلاق المباراة