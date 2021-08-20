مؤتمر جوارديولا: جوندوجان جاهز لـ نورويتش.. ودي بروين لم يتدرب

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 16:17

كتب : عبد الرحمن فوزي

جوارديولا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقف لاعبيه كيفن دي بروين وفيل فودين من المشاركة أمام ضيفه نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "دي بروين لم يتدرب اليوم، سنرى كيف سيشعر غدا".

واستمر "جندوجان جاهز للمشاركة، وفودين سيكون جاهزا بعد فترة التوقف الدولي".

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وتابع "لدينا 37 مباراة لنلعبها، ولا يمكنني أن أنكر أننا نفضل الفوز بالثلاث نقاط غدا، نواجه تحديا للفوز بأول ثلاث مباريات، وعلينا أن نبدأ بالفوز، نريد أن نكون قريبين من الصدارة ولكنها المباراة الثانية فقط".

وشدد "أشياء كثيرة ستحدث هذا الموسم، آمل أن نفوز بالمباراة لكنني أود أن أرى فريقي أفضل في العديد من الجوانب مما كان عليه أمام توتنام".

وأضاف "دانييل فاركي مدرب واعد، دائما أستمتع بمشاهدة فريقه يلعب، لم أشاهد نورويتش كثيرا في الموسم الماضي، لكن الموسم الذي قبله، رغم هبوطهم، كانوا يلعبون بشكل جيد".

وأتم "سنحضر للعب أمام فريق جيد، ونحن سعداء جدا لأننا سنلعب أخيرا على ملعب الاتحاد وأمام الجماهير".

وخسر مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري، مباراة الجولة الأولى أمام توتنام بهدف، بينما سقط نورويتش سيتي على ملعبه أمام ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل.

الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي . جوارديولا
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