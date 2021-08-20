مصدر من اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول سبب تأخر إرسال بطاقة بادجي لـ إميان الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 15:39 كتب : FilGoal أليو بادجي - الأهلي أحمد ياسر ريان بادجي الأهلي نرشح لكم أخر الأخبار تقرير سعودي: حارس إسباني على رادار النصر دقيقة | السعودية وكيل اللاعب لـ في الجول: ألتاي استلم البطاقة الدولية لـ أحمد ياسر ريان 2 ساعة | ميركاتو مؤتمر جوارديولا: جوندوجان جاهز لـ نورويتش.. ودي بروين لم يتدرب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 2 ساعة | مصر مصدر من اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول سبب تأخر إرسال بطاقة بادجي لـ إميان 2 ساعة | مصر مؤتمر أرتيتا: لدي خطة للفوز على تشيلسي وإيقاف لوكاكو 3 ساعة | أوروبا مؤتمر سولشاير: فاران وسانشو قد يشاركان ضد ساوثامبتون.. والنادي يفاوض بوجبا لتمديد عقده 3 ساعة | الدوري الإنجليزي مؤتمر كلوب: كل التعازي لـ فابينيو..وهندرسون وتياجو تدربا جيدا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر من اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول سبب تأخر إرسال بطاقة بادجي لـ إميان وكيل اللاعب لـ في الجول: ألتاي استلم البطاقة الدولية لـ أحمد ياسر ريان إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي الزمالك يطارد رقما لم يحققه في الدوري منذ عهد جروس إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم الأكثر مشاهدة 1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم" أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 بيراميدز 0 أسـوان انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الحزم 2 الأهلي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الفيصلي 1 النصر انتهت دوري أدنوك للمحترفين 0 العروبة الأماراتي 4 الوحدة انتهت دوري أدنوك للمحترفين 0 نادي الإمارات 1 شباب الأهلي دبي انتهت الدوري المصري - الأهلي - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الزمالك لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإسماعيلي - وادي دجلة بعد قليل 19:00 الدوري المصري - إنبـي - طلائع الجيش لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - ستاد بريست 29 - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سموحة - الجونة لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - الاتحاد السكندري لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - غزل المحلة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - المقاولون العرب - مصر للمقاصة لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - ليفربول - بيرنلي لم تبدأ 13:30 قد ينال إعجابك